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Российский "Газпром" выплатит Украине 3 млрд долларов долга деньгами

Новости » Энергетика     20.12.2019 - 23:21
Российский "Газпром" выплатит Украине 3 млрд долларов долга деньгами
Иллюстративное фото (УНИАН)

Детали соглашения будут известны на брифинге в Офисе президента 21 декабря

Российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак по результатам газовых переговоров, передает РБК-Украина со ссылкой на hromadske.

По его словам, предварительного соглашения удалось достичь на переговорах о транзите газа, которые состоялись в Минске, где также присутствовал Ермак.

"Мы получим транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража", - подтвердил Ермак.

Он также уточнил, что российский "Газпром" будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

Более подробно об этих договоренностях относительно газа пойдет речь во время пресс-брифинга в Офисе президента, который предварительно запланирован на 21 декабря.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который принял участие в переговорах по газу, заявил, что Еврокомиссия подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Шефчович уточнил, что соглашение позволит получить выгоду для каждой из сторон.

Ранее исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко сообщил, что на переговорах в Вене по транзиту газа Украина и Россия достигли предварительной договоренности. Конечного варианта пока нет.

Добавим, что вопрос транзита газа был разблокирован на двусторонней встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в рамках саммита в нормандском формате. Зеленский 9 декабря сказал, что детали соглашения о транзите газа будут обсуждаться на уровне советников.

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Новости Украины ГазпромСтокгольмский арбитражНафтогаз Украины
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