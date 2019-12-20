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В Еврокомиссии подтвердили подписание протокола на транзит газа через Украину

Новости » Экономика     20.12.2019 - 21:33
В Еврокомиссии подтвердили подписание протокола на транзит газа через Украину
Фото: Марош Шефчович (flickr.com/ european_parliament)

Украина, Россия и Еврокомиссия подписали протокол на транзит газа с 1 января

Еврокомиссия подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович в Twitter.

По его словам, соглашение позволит получить выгоду каждой из сторон.

"Приятно подписать хорошо сбалансированное соглашение, которое необходимо для бесперебойного транзита российского газа в Европу через Украину. Каждый сегодня стал победителем", - сообщил Шефчович.

Таким образом Украина, Россия и Еврокомиссия согласовали договоренности долгосрочного транзита российского газа через Украину в Европу с 1 января 2020 года.

Напомним, 20 декабря на двусторонних газовых переговорах в Минске Украина и Россия подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Как отметили представители российского "Газпрома", в Минске удалось подписать документ, в котором говорится о продлении транзита.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев сообщил, что на переговорах о транзите российского газа обсуждается подписание гибридного соглашения. При этом Коболев отметил, что подписание нового контракта займет не менее месяца.

Подписание контракта по транзиту газа займет минимум месяц, - Коболев Нам необходимо получить справедливую оплату за транспортировку газа, - Оржель
Новости Украины Еврокомиссиятранзит газа
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