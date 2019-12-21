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Витренко назвал сроки заключения контрактов по газу с Россией

Новости » Экономика     21.12.2019 - 12:44
Витренко назвал сроки заключения контрактов по газу с Россией
Фото: Юрий Витренко (uacrisis.org)

Договора на уровне компаний будут подписаны до конца года

Украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение недели. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Витренко, на политическом уровне было достигнуто пакетное соглашение, которое теперь будут реализовывать компании. По его, словам, все соглашения должны быть подписаны до 29 декабря, чтобы с 1 января транзит газа был продолжен.

В частности, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Также будет подписано соглашение об урегулировании текущих споров с "Газпромом" (отзыв претензий на 12 млрд долларов, - ред.).

"В пакете с продолжением транзита вариант, который предполагается, это полное урегулирование всех требований со всех сторон. Это значит, что не останется никаких открытых исковых требований по одному стороны после того, как это пакетное решение будет внедрено", - сказал он.

Кроме того, "это будет даже не одно, а несколько соглашений, которые обеспечат продолжение транзита", добавил он.

Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 21 грудня 2019 р.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет.

Как заявил глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, "Газпром" обязуется транзитировать через Украину 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах при условии конкурентного тарифа. Соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза" предусматривает выплату по решению Стокгольмского арбитража на сумму 3 млрд долларов и отказ от новых претензий, отзыв исков.

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