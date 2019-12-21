Газовий контракт: про що Україна домовилася з РФ

Україна і РФ досягли домовленості щодо транзиту газу. Деталі узгодженого протоколу озвучили сьогодні на брифінгу в Офісі президента. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Протокол про транзит газу

21 грудня під час брифінгу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповіли про основні положення підписаних пакетних угод.

"Газпром" виплатить "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів до кінця року за рішенням Стокгольмського арбітражу. При цьому взаємні позови "Нафтогазу" і "Газпрому" будуть врегульовані найближчим часом;

контракт на транспортування газу повинен бути укладений до кінця року;

термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років;

мінімальний обсяг транзиту складе в 2020 році - 65 млрд куб. м газу, в 2021-2024 рр - 40 млрд куб. м;

тарифи на транзит газу з часом будуть зростати, остаточні ставки буде визначати регулятор.

Нагадаємо, 20 грудня в Мінську відбувся черговий раунд газових переговорів між Україною і Росією. За підсумками зустрічі сторони узгодили протокол про транзит російського газу через Україну в Європу з 1 січня 2020 року.

Підписання протоколу також підтвердили і в Єврокомісії. За словами віце-президента Мароша Шефчовича, угода є вигідною для кожної зі сторін.

"Газпром" виплатить компенсацію "Нафтогазу"

Згідно з досягнутою в Мінську домовленністю, російська сторона виплатить Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року (компенсація за недопоставлений обсяг транзитного газу). При цьому, вся сума боргу буде виплачена грошима, а не в газовому еквіваленті, як обговорювалося раніше.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко також заявив, що до 29 грудня 2019 буде підписана угода про врегулювання поточних суперечок з "Газпромом" (відгук позовів на 12 млрд доларів і на 1,33 куб. м газу).

Газовий контракт буде укладений на 5 років

Термін дії нового договору на транспортування газу складе 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років до 2034 року.

Документ має бути підписаний між українськими компаніями "Оператор ГТС", "Нафтогаз" і "Газпромом" до 29 грудня і вступить в силу з 1 січня 2020.

У перший рік обсяг транзиту газу в Європу через українську газотранспортну систему складе 65 млрд куб. м, а в наступні 4 роки - 40 млрд куб. м.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олександр Оржель підкреслив, що тариф на транспортування газу з часом буде підвищуватися. Однак він не назвав ставку транзиту, яка буде діяти з 1 січня 2020 року.

Протокол не передбачає прямі поставки газу

У пакетних угодах від 20 грудня немає положення про прямі поставки російського газу в Україну. Даний пункт був виключений з протоколу.

Як заявив Оржель, "потенційно поставки можуть здійснюватися тільки на базі ціни європейського хабу".

У протоколі зазначено, що сторони можуть розглянути можливість поставок газу в Україну з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни NCG (європейського хабу), за умови виконання в повному обсязі всіх пакетних домовленостей.

Питання транзиту газу розблокували на нормандському саміті

9 грудня під час нормандського саміту відбулася зустріч президентів України і Росії, під час якої глави держав домовилися продовжити переговори про укладення довгострокового контракту на транзит газу.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що газове питання вдалося розблокувати, і подальше узгодження формату, обсягу, ціни буде проходити на рівні радників.

Нагадаємо, що термін дії поточного газового договору закінчується в кінці 2019 року. Раніше українська сторона за підтримки Єврокомісії наполягала на укладенні нового контракту на 10 років з об'ємами транзиту від 60 до 90 млрд кубометрів газу в рік. "Газпром" висував свої умови: контракт на 1 рік і відмова "Нафтогазу" від всіх позовних вимог.