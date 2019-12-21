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Газовий контракт: про що Україна домовилася з РФ

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Новий договір на транзит газу буде укладений до кінця року

Україна і РФ досягли домовленості щодо транзиту газу. Деталі узгодженого протоколу озвучили сьогодні на брифінгу в Офісі президента. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.

Протокол про транзит газу

21 грудня під час брифінгу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповіли про основні положення підписаних пакетних угод.

  • "Газпром" виплатить "Нафтогазу" 2,9 млрд доларів до кінця року за рішенням Стокгольмського арбітражу. При цьому взаємні позови "Нафтогазу" і "Газпрому" будуть врегульовані найближчим часом;
  • контракт на транспортування газу повинен бути укладений до кінця року;
  • термін дії нового договору - 5 років, з умовою продовження ще на 10 років;
  • мінімальний обсяг транзиту складе в 2020 році - 65 млрд куб. м газу, в 2021-2024 рр - 40 млрд куб. м;
  • тарифи на транзит газу з часом будуть зростати, остаточні ставки буде визначати регулятор.

Нагадаємо, 20 грудня в Мінську відбувся черговий раунд газових переговорів між Україною і Росією. За підсумками зустрічі сторони узгодили протокол про транзит російського газу через Україну в Європу з 1 січня 2020 року.

Підписання протоколу також підтвердили і в Єврокомісії. За словами віце-президента Мароша Шефчовича, угода є вигідною для кожної зі сторін.

"Газпром" виплатить компенсацію "Нафтогазу"

Згідно з досягнутою в Мінську домовленністю, російська сторона виплатить Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року (компенсація за недопоставлений обсяг транзитного газу). При цьому, вся сума боргу буде виплачена грошима, а не в газовому еквіваленті, як обговорювалося раніше.

Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко також заявив, що до 29 грудня 2019 буде підписана угода про врегулювання поточних суперечок з "Газпромом" (відгук позовів на 12 млрд доларів і на 1,33 куб. м газу).

Газовий контракт буде укладений на 5 років

Термін дії нового договору на транспортування газу складе 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років до 2034 року.

Документ має бути підписаний між українськими компаніями "Оператор ГТС", "Нафтогаз" і "Газпромом" до 29 грудня і вступить в силу з 1 січня 2020.

У перший рік обсяг транзиту газу в Європу через українську газотранспортну систему складе 65 млрд куб. м, а в наступні 4 роки - 40 млрд куб. м.

Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олександр Оржель підкреслив, що тариф на транспортування газу з часом буде підвищуватися. Однак він не назвав ставку транзиту, яка буде діяти з 1 січня 2020 року.

Протокол не передбачає прямі поставки газу

У пакетних угодах від 20 грудня немає положення про прямі поставки російського газу в Україну. Даний пункт був виключений з протоколу.

Як заявив Оржель, "потенційно поставки можуть здійснюватися тільки на базі ціни європейського хабу".

У протоколі зазначено, що сторони можуть розглянути можливість поставок газу в Україну з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни NCG (європейського хабу), за умови виконання в повному обсязі всіх пакетних домовленостей.

Питання транзиту газу розблокували на нормандському саміті

9 грудня під час нормандського саміту відбулася зустріч президентів України і Росії, під час якої глави держав домовилися продовжити переговори про укладення довгострокового контракту на транзит газу.

За підсумками зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що газове питання вдалося розблокувати, і подальше узгодження формату, обсягу, ціни буде проходити на рівні радників.

Нагадаємо, що термін дії поточного газового договору закінчується в кінці 2019 року. Раніше українська сторона за підтримки Єврокомісії наполягала на укладенні нового контракту на 10 років з об'ємами транзиту від 60 до 90 млрд кубометрів газу в рік. "Газпром" висував свої умови: контракт на 1 рік і відмова "Нафтогазу" від всіх позовних вимог.

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