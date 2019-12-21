Газовий контракт: про що Україна домовилася з РФ

Новий договір на транзит газу буде укладений до кінця року
Україна і РФ досягли домовленості щодо транзиту газу. Деталі узгодженого протоколу озвучили сьогодні на брифінгу в Офісі президента. Всі подробиці - в матеріалі РБК-Україна.
Протокол про транзит газу
21 грудня під час брифінгу міністр енергетики та захисту навколишнього середовища України Олексій Оржель і виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко розповіли про основні положення підписаних пакетних угод.
Нагадаємо, 20 грудня в Мінську відбувся черговий раунд газових переговорів між Україною і Росією. За підсумками зустрічі сторони узгодили протокол про транзит російського газу через Україну в Європу з 1 січня 2020 року.
Підписання протоколу також підтвердили і в Єврокомісії. За словами віце-президента Мароша Шефчовича, угода є вигідною для кожної зі сторін.
"Газпром" виплатить компенсацію "Нафтогазу"
Згідно з досягнутою в Мінську домовленністю, російська сторона виплатить Україні близько 3 млрд доларів за рішенням Стокгольмського арбітражу до кінця 2019 року (компенсація за недопоставлений обсяг транзитного газу). При цьому, вся сума боргу буде виплачена грошима, а не в газовому еквіваленті, як обговорювалося раніше.
Виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко також заявив, що до 29 грудня 2019 буде підписана угода про врегулювання поточних суперечок з "Газпромом" (відгук позовів на 12 млрд доларів і на 1,33 куб. м газу).
Газовий контракт буде укладений на 5 років
Термін дії нового договору на транспортування газу складе 5 років з можливістю пролонгації ще на 10 років до 2034 року.
Документ має бути підписаний між українськими компаніями "Оператор ГТС", "Нафтогаз" і "Газпромом" до 29 грудня і вступить в силу з 1 січня 2020.
У перший рік обсяг транзиту газу в Європу через українську газотранспортну систему складе 65 млрд куб. м, а в наступні 4 роки - 40 млрд куб. м.
Міністр енергетики та захисту навколишнього середовища Олександр Оржель підкреслив, що тариф на транспортування газу з часом буде підвищуватися. Однак він не назвав ставку транзиту, яка буде діяти з 1 січня 2020 року.
Протокол не передбачає прямі поставки газу
У пакетних угодах від 20 грудня немає положення про прямі поставки російського газу в Україну. Даний пункт був виключений з протоколу.
Як заявив Оржель, "потенційно поставки можуть здійснюватися тільки на базі ціни європейського хабу".
У протоколі зазначено, що сторони можуть розглянути можливість поставок газу в Україну з урахуванням принципу формування ціни на базі ціни NCG (європейського хабу), за умови виконання в повному обсязі всіх пакетних домовленостей.
Питання транзиту газу розблокували на нормандському саміті
9 грудня під час нормандського саміту відбулася зустріч президентів України і Росії, під час якої глави держав домовилися продовжити переговори про укладення довгострокового контракту на транзит газу.
За підсумками зустрічі Володимир Зеленський повідомив, що газове питання вдалося розблокувати, і подальше узгодження формату, обсягу, ціни буде проходити на рівні радників.
Нагадаємо, що термін дії поточного газового договору закінчується в кінці 2019 року. Раніше українська сторона за підтримки Єврокомісії наполягала на укладенні нового контракту на 10 років з об'ємами транзиту від 60 до 90 млрд кубометрів газу в рік. "Газпром" висував свої умови: контракт на 1 рік і відмова "Нафтогазу" від всіх позовних вимог.