Оржель раскрыл детали договоренностей с Россией по газу

Украина получит от "Газпрома" почти 3 млрд долларов до конца года
Договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.
Как отметил Оржель, после достижения соглашения на политическом уровнем все контракты должны быть подписаны между компаниями.
"Что очень важно - транзит будет", - сказал он и добавил, что "Газпром" выплатит 2,9 млрд долларов до конца года по решению Стокгольмского арбитража. При этом Украина отказывается от претензий по другим искам в Стокгольме.
По его словам, контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах.
Оржель сообщил, что есть понимание о том, что тариф на транзит газа со временем будет расти. При этом он не назвал ставки транзита, которая будет действовать с 1 января 2020 года.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.
Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.Опубліковано Офіс Президента України Субота, 21 грудня 2019 р.
Напомним, по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.
Как заявил глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, "Газпром" обязуется транзитировать через Украину 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб м в 2021-2024 годах при условии конкурентного тарифа. Соглашение "Газпрома" и "Нафтогаза" предусматривает выплату по решению Стокгольмского арбитража на сумму 3 млрд долларов и отказ от новых претензий, отзыв исков.