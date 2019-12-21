Украина отказалась от прямых закупок российского газа

Фото: Алексей Оржель (mpe.kmu.gov.ua)

В соглашении нет пункта о прямых поставках российского газа и нет "политической цены"

Пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, пункт о прямых поставках российского газа в Украину был исключен из протокола.

"Вы увидите в протоколе то, что если потенциально (поставки, - ред.) и будут осуществляться, только на базе цены европейского хаба. Но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямых поставок нет", - сказал он.

Как заявил Оржель, для Украины очень важно, что в протоколе "нет политической цены газа".

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Как заявил, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение недели. В частности, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.