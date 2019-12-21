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Украина отказалась от прямых закупок российского газа

Новости » Экономика     21.12.2019 - 13:09
Украина отказалась от прямых закупок российского газа
Фото: Алексей Оржель (mpe.kmu.gov.ua)

В соглашении нет пункта о прямых поставках российского газа и нет "политической цены"

Пакетное соглашение между Украиной и Россией по газу, достигнутое 20 декабря, не предусматривает прямых поставок российского газа в Украину. Об этом на брифинге в Офисе президента сказал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Оржель, пункт о прямых поставках российского газа в Украину был исключен из протокола.

"Вы увидите в протоколе то, что если потенциально (поставки, - ред.) и будут осуществляться, только на базе цены европейского хаба. Но в рамках пакетных договоренностей, которых мы достигли, прямых поставок нет", - сказал он.

Как заявил Оржель, для Украины очень важно, что в протоколе "нет политической цены газа".

Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Брифінг міністра енергетики та захисту довкілля України Олексія Оржеля та виконавчого директора НАК «Нафтогаз України» Юрія Вітренка.

Опубліковано Офіс Президента України Субота, 21 грудня 2019 р.

Напомним, министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что договор по газу между Украиной и Россией включает транзитный договор на пять лет с возможностью пролонгации договора на десять лет. Контракт будет включать транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году, 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.

Как заявил, исполнительный директор группы "Нафтогаз" Юрий Витренко, украинские компании "Оператор ГТС" и "Нафтогаз" подпишут контракты с "Газпромом" в течение недели. В частности, будет подписано соглашение с "Газпромом" о выплате до конца года "Нафтогазу" почти 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража.

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