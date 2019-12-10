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Зеленский заявил о разблокировании вопроса о транзите газа

Новости » Политика     10.12.2019 - 01:53
Зеленский заявил о разблокировании вопроса о транзите газа
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Детали соглашения о транзите газа будут обсуждаться на уровне советников

Вопрос транзита газа был разблокирован на двухсторонней встрече президента Украины Владимира Зеленского с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге участников нормандского саммита, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, детали соглашения о транзите газа будут обсуждаться на уровне советников.

"В рамках нашей четверки мы не обсуждали вопросы транзита газа. А на двусторонней встрече с президентом РФ мы говорили об этом. Но я впервые в жизни такое вижу, когда двусторонняя встреча, а у нас сидело по семь человек. Мы начали обсуждать этот вопрос. Мне кажется, этот вопрос мы разблокировали. Уже на уровне советников сейчас будут обсуждаться возможности, формат, объем, цена и прочее. Детали о транзите газа", - заявил Зеленский.

Напомним, как рассказал исполнительный директор НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко, Зеленский во время встречи с Путиным договорились продолжить переговоры по транзиту газа. Он добавил, что переговоры будут проводиться как в двустороннем, так и трехстороннем форматах.

Ранее российские СМИ сообщили, что Украина и Российская Федерация в рамках встречи в нормандском формате договорились о дальнейшем транзите газа. Отмечалось, что договоренности были достигнуты во время встречи в нормандском формате с участием лидеров четырех стран, а не в рамках двусторонних переговоров Зеленского и Путина.

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