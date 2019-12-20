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Владельцев "евроблях" не будут штрафовать до доступной растаможки, - МВД

Новости » Политика     20.12.2019 - 16:34
Владельцев "евроблях" не будут штрафовать до доступной растаможки, - МВД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Закон о доступной растаможке примут до весны

В украинском правительстве в вопросе штрафов владельцев "евроблях" достигли компромисса, по условиям которого штрафы откладываются до принятия закона о доступной растаможке. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренних дел Украины в Facebook.

Сообщается, что сегодня прошло совещание с участием премьер-министра Алексея Гончарука, министра внутренних дел Арсена Авакова, министра инфраструктуры Владислава Криклия и главы общественной организации "Автоевросила" Олега Ярошевича.

Согласно договоренностям, Кабмин на заседании 14 января рассмотрит законопроекты об упрощении ввоза автомобилей и о приостановлении применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза.

"После заседания правительства этот вопрос в течение месяца урегулируется в Верховной раде. Благодаря принятию этих двух законов, владельцы автомобилей на европейских номерах смогут законным путем и доступно растаможить и перерегистрировать авто. До принятия новых законов полиция штрафовать не будет", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее Верховная рада отсрочила экологические требования "Евро-6" для новых авто. Требования данного стандарта отсрочены до 2025 года.

Раде рекомендуют отсрочить увеличенные штрафы за ввоз "евроблях"
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