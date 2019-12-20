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НБУ ввел в обращение монеты номиналом в 5 гривен

Новости » Экономика     20.12.2019 - 09:40
НБУ ввел в обращение монеты номиналом в 5 гривен
Фото: монета 5 гривен (пресс-служба НБУ)

Монета будет больше 2-гривневой на 2 миллиметра

В пятницу, 20 декабря, Национальный банк Украины (НБУ) ввел в обращение монету номиналом 5 гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

Как отмечается, монета нового номинала почти на 2 миллиметра больше в диаметре по сравнению с 2-гривневой. Ее вес составляет 5,2 грамма.

Как и на банкнотах соответствующего номинала, на тыльной стороне монеты изображен Богдан Хмельницкий.

Монеты должны вытеснить со временем 5-гривневые банкноты, но специально изымать из обращения банкноты не будут.

"Банкноты не нужно специально обменивать на монеты, ими можно продолжать расчет - при любых обстоятельствах они останутся действительным платежным способом. Монеты заменят изношенные и поврежденные банкноты соответствующих номиналов естественным образом", - сообщили в Нацбанке.

Также с 20 декабря 2019 года введены в обращение обновленные банкноты номиналом 50 гривен, а с середины следующего года в обращение будут введены монеты номиналом 10 гривен.

Напомним, в конце апреля 2018 года Национальный банк Украины ввел в обращение монеты номиналом 1 и 2 гривны. Перед этим НБУ представил монетный ряд 1, 2, 5 и 10 гривен. НБУ планирует постепенно полностью заменить бумажные банкноты от 1 до 10 грн монетами.

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