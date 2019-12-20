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У Зеленского подтвердили газовые договоренности с РФ и анонсировали брифинг

Новости » Политика     20.12.2019 - 21:12
У Зеленского подтвердили газовые договоренности с РФ и анонсировали брифинг
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Офисе президента завтра расскажут детали газовых соглашений с РФ     

Детали договоренностей с Россией по транзиту газа станут известны завтра, 21 декабря, на брифинге в Офисе президента. Об этом говорится в сообщении офиса в Facebook.

Сообщается, что представители Европейской комиссии, Украины и России сегодня достигли окончательной договоренности по принципиальным позициям по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулированию взаимных претензий.

"Подробности будут сообщены в субботу, 21 декабря, на брифинге министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, который состоится в Офисе президента", - говорится в сообщении.

У Зеленского подтвердили газовые договоренности с РФ и анонсировали брифинг

Напомним, ранее глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что подписание нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины займет минимум месяц.

Отметим, сегодня в Минске прошли переговоры между Россией и Украиной по газовым вопросам за закрытыми дверями. Участники не выходили к представителям СМИ по итогам переговоров.

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