Полиция должна прекратить деятельность игорных заведений до конца дня, - Аваков

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Функционирование игорных заведений должно быть прекращено до 16:00

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился прекратить деятельность нелегальных игорных заведений на территории Украины до 16 часов 20 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел (МВД).

"Постановление Кабмина нам диктует, что все игровые клубы, лотереи и игральные заведения должны быть закрыты. Требую от Нацполиции до 16 часов 20 декабря в соответствии с постановлением КМУ прекратить функционирование игорных заведений", - добавил он.

По данным начальника управления Департамента стратегических расследований Нацполиции Владимира Околита, ночью полиция разоблачила и прекратила деятельность 152 незаконных объектов игорного бизнеса. Общая стоимость изъятого оборудования составляет приблизительно 46 млн гривен.

"Теперь все государственные лотереи лишаются возможности использовать свои электронные системы. В связи с этим, необходимо создать постоянно действующие мобильные группы следственных подразделений и ДВР на местах. Данные группы должны противодействовать, выявлять и документировать незаконный игровой бизнес", - подчеркнули в МВД.

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины запретил распространение лотерей в лицензионных условиях. Этим решением правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. Кроме того, правительство поручило полиции проверить деятельность всех операторов государственных лотерей на соблюдение закона.

Кроме того, вчера парламент принял решение о направлении на доработку законопроекта о легализации игорного бизнеса. За такое решение проголосовали 243 нардепа. Однако принятие законопроекта в первом чтении поддержали лишь 213 народных избранников.