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Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса

Новости » Политика     20.12.2019 - 14:38
Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский объявил, что с сегодняшнего дня будут закрыты все игровые залы

Из-за провала принятия закона о легализации игорного бизнеса в Украине будут закрыты все игровые залы. Об этом в своем Facebook заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В частности, Зеленский выразил недовольство тем, что вчера Верховная рада провалила принятие закона о легализации игорного бизнеса.

"Мы знаем, кто за этим стоит. Не хотите играть по прозрачным правилам? Не хотите работать цивилизованно и платить в бюджет? Что же, давайте по-другому. С сегодняшнего дня немедленно закрываем все игровые залы", - отметил он.

Зеленский резко отреагировал на провал легализации игорного бизнеса

Напомним, после провала голосования в Верховной раде Кабмин сегодня запретил игорный бизнес под видом лотерей. В частности, правительство исключило возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей. По словам премьера Алексея Гончарука, заведения с игральными автоматами не смогут работать, прикрываясь договорами на распространение лотерей.

В связи с этим министр внутренних дел Украины Арсен Аваков распорядился прекратить деятельность нелегальных игорных заведений на территории страны до 16:00 20 декабря.

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Новости Украины Владимир Зеленскийигорный бизнеслегализация
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