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Кузьменко принудительно вернули в СИЗО после штурма суда

Новости » Общество     20.12.2019 - 18:00
Кузьменко принудительно вернули в СИЗО после штурма суда
Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Рассмотрение апелляции перенесли на вторник

Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и ее адвоката принудительно вывели из зала суда после штурма силовиков. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кузьменко вывезли в СИЗО, а рассмотрение апелляции перенесли на вторник, 24 декабря. Здание суда разблокировали.

Отметим, ранее полиция и нацгвардия ворвались в зал Киевского апелляционного суда, где находилась Кузьменко. Утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама и активисты, которые ее поддерживали, оставались в зале суда, требуя рассмотрения ходатайства. Всего суд блокировали около 100 человек.

Адвокат Кузьменко в апелляционной жалобе указал, что решение суда об аресте Кузьменко от 13 декабря 2019 года было принято с нарушением требований уголовного процессуального закона.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.

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