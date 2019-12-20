Кузьменко принудительно вернули в СИЗО после штурма суда

Фото: Юлия Кузьменко (РБК-Украина)

Рассмотрение апелляции перенесли на вторник

Подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко и ее адвоката принудительно вывели из зала суда после штурма силовиков. Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Кузьменко вывезли в СИЗО, а рассмотрение апелляции перенесли на вторник, 24 декабря. Здание суда разблокировали.

Отметим, ранее полиция и нацгвардия ворвались в зал Киевского апелляционного суда, где находилась Кузьменко. Утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама и активисты, которые ее поддерживали, оставались в зале суда, требуя рассмотрения ходатайства. Всего суд блокировали около 100 человек.

Адвокат Кузьменко в апелляционной жалобе указал, что решение суда об аресте Кузьменко от 13 декабря 2019 года было принято с нарушением требований уголовного процессуального закона.

Напомним, 13 декабря Печерский районный суд города Киева избрал меру пресечения Юлии Кузьменко, которую подозревают в исполнении убийства журналиста Павла Шеремета, в виде содержания под стражей до 8 февраля 2020 года.