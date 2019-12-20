В России заявили, что газовых споров с Украиной больше не будет

Фото: Дмитрий Козак (kremlin.ru)

Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу

Вице премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Козак, который входит в состав российской делегации на газовых переговорах, заявил, что между Украиной и Россией больше не будет судебных исков и споров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Также он отметил, что Украина и Россия урегулировали взаимные претензии по газу.

Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что в Нидерландах арестовано имущество "Газпрома" на 5 млрд долларов. В "Нафтогазе" планируют начать реализацию этих активов весной 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Сейчас долг вырос до 3 млрд долларов.

Ранее стало известно, что по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.