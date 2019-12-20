ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В России заявили, что газовых споров с Украиной больше не будет

Новости » Политика     20.12.2019 - 21:43
В России заявили, что газовых споров с Украиной больше не будет
Фото: Дмитрий Козак (kremlin.ru)

Россия и Украина урегулировали взаимные претензии по газу

Вице премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Козак, который входит в состав российской делегации на газовых переговорах, заявил, что между Украиной и Россией больше не будет судебных исков и споров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

Также он отметил, что Украина и Россия урегулировали взаимные претензии по газу.

Напомним, ранее исполнительный директор "Нафтогаз" Юрий Витренко заявлял, что в Нидерландах арестовано имущество "Газпрома" на 5 млрд долларов. В "Нафтогазе" планируют начать реализацию этих активов весной 2020 года.

Как сообщало РБК-Украина, 28 февраля 2018 года Стокгольмский арбитраж вынес решение по иску "Нафтогаза" против "Газпрома", согласно которому российский газовый монополист должен выплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов компенсации за недопоставленный объем транзитного газа. Сейчас долг вырос до 3 млрд долларов.

Ранее стало известно, что по итогам газовых переговоров в Минске 20 декабря Украина и Российская Федерация подписали протокол по транзиту газа и урегулированию претензий. Ожидается, что политическое решение откроет путь к подписанию нового долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу по территории Украины.

Оржель назвал решение по транзиту газа "качественно отработанным" Новак: готов проект соглашений по газу
Новости Украины газовые переговоры
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь