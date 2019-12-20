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Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей

Новости » Политика     20.12.2019 - 09:05
Кабмин запретил игорный бизнес под видом лотерей
Фото: заседание Кабмина (РБК-Украина)

Полиция проверит всех операторов государственных лотерей

Кабинет министров Украины во время утреннего заседания в пятницу, 20 декабря, проголосовал за запрет распространения лотерей в лицензионных условиях. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра Алексея Гончарука.

По словам Гончарука, сегодня правительство проголосовало за отмену положений относительно распространителей лотерей в лицензионных условиях, исключив возможность распространения игорного бизнеса под видом государственных лотерей.

"Теперь заведения с игральными автоматами не смогут нелегально работать под видом государственных лотерей, прикрываясь договорами передоверия на распространение государственных мгновенных лотерей", - пояснил он.

Кроме того, премьер-министр дал поручение полиции начать проверку деятельности всех операторов государственных лотерей на соблюдение закона о запрете игорного бизнеса, а Государственная фискальная служба должна проверить их лицензии.

Напомним, вчера Верховная рада Украины приняла решение о направлении на доработку законопроекта №2285-д о легализации игорного бизнеса. За такое решение проголосовали 243 нардепа. При этом его принятие в первом чтении поддержали лишь 213 народных избранников.

Ранее правительство просило Раду ускорить рассмотрение законопроекта об игорном бизнесе. В Кабмине подчеркнули, что в государственном бюджете на 2020 год уже предусмотрено поступление средств от регулирования в этих сферах.

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