ЗСУ на Таврійському напрямку за добу знешкодили більше двох російських рот

Українські воїни протягом минулої доби здійснили 1397 вогневих завдань на Таврійському напрямку. Знищили більше двох рот росіян.

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Загалом, протягом минулої доби ворог 19 разів атакував наші позиції та здійснив 585 обстрілів.Артилерійські підрозділи Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1397 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали більше двох рот", - пише Тарнавський. Також воїни знищили 22 одиниці військової техніки ворога, зокрема: 6 ББМ;

2 гаубиці 2А65 "Мста-Б";

2 БМ-21 "Град";

гармата 2А36 "Гіацинт-Б";

БПЛА "Орлан-10";

БПЛА "Supercam";

зенітний ракетний комплекс "Бук";

переносна РЛС "Кредо-М";

РЕБ "Борисоглебськ";

автомобільна техніка.

3 склади боєприпасів ворога. Ситуація на фронті Згідно з даними Генерального штабу Збройних сил України, наразі ворог зосереджує основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби наші воїни ліквідували ще 510 окупантів. Загальні втрати Росії з початку повномасштабного вторгнення склали 235 530 військових