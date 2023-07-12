Країни G7 погодили спільну декларацію про гарантії безпеки для України

Країни "Великої сімки" погодили спільну декларацію, в якій йдеться про довгострокову безпекову та економічну підтримку, яку вони планують надати Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника ОП Андрія Єрмака та Офіс президента .

"Маємо потужні оборонні домовленості та погоджену країнами G7 Спільну декларацію підтримки України. Вона є важливим кроком до укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами щодо гарантій безпеки для нашої держави", - написав він.

За словами керівника ОП, декларація - це спільний продукт, який враховує як потреби України, так і можливості партнерів.

При цьому декларація є рамковим загальним документом. Наступним кроком є укладення системи двосторонніх безпекових угод між Україною та окремими країнами-гарантами, об’єднаних рамками багатосторонньої взаємодії.

Що передбачають гарантії безпеки?

Вони включають у себе такі компоненти:

Заходи з допомоги Україні у захисті себе та попередження нової агресії, зокрема постачання зброї, підтримку в розбудові оборонно-промислового комплексу, навчання , співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу.

, співпрацю в галузі розвідки та кібербезпеки. Крім того, країни-гаранти допомагатимуть підвищенню стабільності української економіки й енергетики та надаватимуть технічну й фінансову допомогу. Заходи на випадок нової агресії, які передбачають негайні консультації, щоб забезпечити Україну всім необхідним для оборони в найкоротші терміни.

Підтримка у притягненні Росії до відповідальності за агресію та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання РФ та збільшення її витрат на війну.

та кроки економічного та юридичного характеру, спрямовані на покарання РФ та збільшення її витрат на війну. Серед них: подальше посилення санкційного тиску, заморожування активів, створення механізмів стягнення репарацій та судове переслідування винних у злочинах проти України й українців згідно з нормами міжнародного права.

Важливим пунктом гарантій є подальша підтримка демократичного розвитку України.

"Цей документ відкритий і дає можливість іншим країнам не з числа G7 долучитися до гарантій безпеки. Декларація - перший документ, який символізує наявність "парасольки" у вигляді гарантій безпеки", - зауважив Єрмак.

Керівник додав: важливо, щоб до саміту НАТО у Вашингтоні 2024 року Україна перемогла у війні та підписала гарантії безпеки для нашої держави. Вони діятимуть до моменту вступу країни до НАТО.

Зі свого боку Україна зобов'язується:

Робити позитивний внесок у безпеку партнерів та посилювати заходи прозорості та підзвітності щодо допомоги союзників.

Продовжувати реалізацію реформ правоохоронних органів, судової системи, боротьби з корупцією, корпоративного управління, економіки, сектору безпеки та державного управління, які підкреслюють її відданість демократії, верховенству права, повазі до прав людини та свободи ЗМІ, а також виводять її економіку на сталий шлях розвитку.

Просувати оборонні реформи і модернізацію, зокрема шляхом посилення демократичного цивільного контролю над збройними силами та підвищення ефективності й прозорості в оборонних установах і промисловості України.

Заява Байдена

Президент США Джо Байден заявив, що сьогодні члени "Великої сімки" оприлюднять спільну декларацію, щоб дати зрозуміти, що підтримка України триватиме довго.

"Це запускає процес, у якому кожна з наших країн і будь-яка інша, яка побажає брати участь, запустять довгострокові двосторонні зобов'язання з Україною. Ми допоможемо Україні побудувати сильну оборону на землі, на морі та в небі", - сказав він.

Байден додав, це буде стабільною силою стримування від будь-яких загроз.

Для чого Україні гарантії безпеки?

Україна хоче отримали гарантії безпеки на період, поки вона не стане повноправним членом НАТО. Гарантії необхідні для того, аби Росія не повторила свою агресію у майбутньому.

При цьому українські офіційні особи, в тому числі й президент Володимир Зеленський неодноразово підкреслювали, що найкращими гарантіями для України буде членство у НАТО.

Президент України зазначав, що гарантії безпеки будуть конкретним успіхом для України. При цьому Зеленський наголосив, що саміт НАТО був би ідеальним для України, якби вона отримала не лише гарантії безпеки, а й запрошення до Альянсу.

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