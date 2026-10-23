Starlink в Україні досі втрачає зв'язок на швидкості 161 км/год, - джерела РБК-Україна

В Україні досі фіксують випадки втрати зв'язку Starlink на швидкості 161 км/год. Підтверджень того, що обмеження зняті, наразі немає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела в Міністерстві оборони.

Станом на ранок випадки втрати зв'язку на швидкості 161 км/год досі спостерігаються. Підтверджень, що обмеження зняті, наразі немає, зазначили співрозмовники.

Сили оборони та фахівці Міноборони постійно моніторять роботу ліній Starlink/Starshield і фіксують результати, повідомили джерела у відомстві.

Раніше радник президента України Дмитро Литвин заявив, що в Україні досі діють ліміти на роботу військового Starlink, попри заяву Дональда Трампа про їх зняття.

Як повідомляв The Wall Street Journal, Трамп зателефонував Ілону Маску й попросив зняти обмеження на військову версію Starlink в Україні. За даними видання, одразу після розмови система почала працювати у звичнішому режимі, а українські посадовці підтвердили зростання швидкості терміналів, хоча повну функціональність не відновлено.