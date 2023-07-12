Камери для безпілотників і не тільки. Канада виділила новий пакет допомоги для України
Канада оголосила про новий пакет фінансової допомоги для підтримки України та зміцнення трансатлантичної безпеки. Його сума становить понад 411 млн доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо.
"Нове фінансування для України ґрунтується на більш ніж 8 мільярдах доларів у вигляді багатогранної допомоги, яку Канада виділила з початку 2022 року", - йдеться у повідомленні.
Камери для безпілотників
Трюдо повідомив, що Канада продовжить надавати Україні військову техніку та навчання, необхідне їй для самооборони.
"Канада має намір спиратися на нашу військову підтримку і відповісти на прямий запит України, надавши додаткові безпілотні камери", - сказав глава уряду.
Нелетальна допомога
Крім того, прем'єр-міністр оголосив про додаткові 37 млн доларів до Комплексного пакета допомоги для України.
Цей внесок, на додаток до 26 мільйонів доларів, оголошених у квітні 2023 року, підтримає надання НАТО нелетальної практичної допомоги Україні. Мова йде про передачу матеріалів, включно з пальним, пайками та засобами першої допомоги.
Кібербезпека
Трюдо також оголосив про виділення Україні додаткової допомоги в галузі кібербезпеки в розмірі 2 млн доларів для підтримки зусиль із протидії ворожій кіберактивності перед обличчям кіберризиків і загроз.
Навчання українських пілотів на F-16
Канада разом із Бельгією, Данією, Люксембургом, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Португалією, Румунією, Швецією та Великою Британією підписали заяву про створення спільної коаліції для навчання ВПС України експлуатації та обслуговуванню винищувачів F-16.
"Підписавши заяву, Канада зобов'язується зробити свій внесок у багатонаціональні зусилля з навчання українських пілотів, техніків і допоміжного персоналу експлуатації та обслуговування винищувачів F-16", - додав Трюдо.
Допомога від Канади
Сьогодні президент України Володимир Зеленський зустрівся з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо у рамках другого дня саміту НАТО у Вільнюсі.
Також сьогодні Трюдо повідомив, що Канада навчатиме українських курсантів у своєму профільному коледжі у Квебеку. Цю інтенсивну програму розробили спільно з НАТО.
Місяць тому повідомлялось, що Канада виробила всі 200 броньованих машин Senator, які раніше обіцяла передати Україні. Понад 120 з них вже доставили в Україну.
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