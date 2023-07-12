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Російські війська мінують об’єкти на території Запорізької АЕС, - Міноборони

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Енергодар, Середа 12 липня 2023 16:39
Російські війська мінують об’єкти на території Запорізької АЕС, - Міноборони Фото: російські війська мінують об’єкти на території ЗАЕС (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Міністерстві оборони України повідомили, що російські війська мінують об’єкти на території Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Military Media Center.

"Мінування території ЗАЕС російськими окупантами є цілеспрямованим, створює стан небезпеки на ядерному об’єкті", - йшлось в повідомленні.

За наявною інформацією, росіяни встановили керовані та некеровані протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах станції.

Мінування ЗАЕС

Нагадаємо, наприкінці червня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що окупанти додатково замінували ЗАЕС. Зокрема, вони помістили вибухівку на охолоджувачі енергоблоків.

Пізніше президент України Володимир Зеленський розповів, що СБУ та розвідка повідомили йому про плани росіян влаштувати теракт на станції з викидом радіації.

Минулого тижня Генштаб ЗСУ поінформував, що росіяни могли закласти вибухівку на дахах кількох реакторів. Вони можуть планувати провокації, щоб звинуватити українських військових в обстрілі.

Як зазначав гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, його фахівці отримали доступ до нових об'єктів на ЗАЕС, але вони ще не можуть оглянути всю територію станції.

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