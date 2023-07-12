ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Норвегія передасть Україні два ЗРК NASAMS

Новость на русском →
Середа 12 липня 2023 15:47
Норвегія передасть Україні два ЗРК NASAMS Фото: Володимир Зеленський, президент України (twitter com)
Автор: Дмитро Браславський

Уряд Норвегії вирішив передати Україні пакет військової допомоги, який включає в себе ЗРК NASAMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Норвегії.

"Уряд вирішив надати пакет підтримки NASAMS, що включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини. Це забезпечить витривалість, резервування і гнучкість і, таким чином, підвищить ефективність уже переданої Україні ППО", - сказав міністр оборони Бйорн Арильд Грам.

Раніше Норвегія у співпраці зі США передала Україні дві укомплектовані системи NASAMS.

"Протиповітряна оборона є першочерговою потребою з українського боку. Україна потребує захисту від російської авіації та ракетних ударів", - додав міністр.

Допомога від Норвегії

Сьогодні стало відомо, що Норвегія передасть Україні додаткову тисячу крихітних безпілотників Black Hornet для ведення розвідки.

Вчора повідомлялось, що Норвегія збільшить свою військову допомогу Україні на 2,5 млрд крон (240 млн доларів) цього року до 10 млрд крон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Норвегия ПВО Війна в Україні
NEWS
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО