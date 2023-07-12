У Рівненській області здетонував вибуховий пристрій: загинули військові

В Рівненській області двоє українських військових загинули через детонацію вибухового пристрою. Також є поранені.

Про це у коментарі РБК-Україна заявила прессекретар територіального управління ДБР у Хмельницькому Катерина Герасімук.

"Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом детонації вибухового пристрою в Рівненській області, через яку загинули двоє військових. Ще четверо отримали поранення різного ступеня і були госпіталізовані", - розповіла Герасімук.

За її словами, слідчі ДБР вже вивчають усі обставини інциденту. Наразі проводяться слідчі дії.

Вона зазначила, що попередня кваліфікація правопорушення - порушення правил поведінки зі зброєю, що призвело до загибелі кількох людей.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у селі Житні Гори Київської області група молодих людей побила військового. Поліція розпочала розслідування.

Також ми писали, що у навчальному підрозділі ДСНС у Харківській області пролунав вибух, через який загинули двоє курсантів.