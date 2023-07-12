ua ru
Ср, 12 липня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Атака РФ на Запоріжжя: постраждали майже 20 людей, серед них є діти

Новость на русском →
Запоріжжя, Середа 12 липня 2023 17:11
Атака РФ на Запоріжжя: постраждали майже 20 людей, серед них є діти Фото: Постраждалі у Запоріжжі (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитро Браславський

В Запоріжжі, внаслідок вибуху ворожого літального об'єкта, постраждали 18 людей. Серед них шість дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"18 травмованих, серед яких 6 дітей - наслідки падіння невстановленого ворожого літального об'єкта в спальному районі обласного центру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі відомо про 9 жінок та 3 чоловіків, які отримали ушкодження на відкритій території. Крім того, 6 дітей отримали травми різного ступеню тяжкості.

"Після надання першої медичної допомоги 4 дорослих та 1 дитина направлені на амбулаторне лікування", - повідомив глава області.

Також Малашко закликав місцевих жителів бути обачними та не чіпати уламки, які ще можуть бути небезпечними.

Атака на Запоріжжя

Раніше повідомлялось, що в Запоріжжі, внаслідок вибуху невідомого ворожого військового об'єкта, постраждали шестеро людей. Місцеве видання "5 редакція" заявила, що йдеться про вибух від уламків ворожого БпЛА.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Запоріжжя Війна в Україні
NEWS
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
У центрі уваги Україна. Всі подробиці другого дня саміту НАТО у Вільнюсі (онлайн)
DAILY
Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна: Україна повинна мати шлях до повноправного членства в НАТО