Франція та Україна узгоджують запуск виробництва дронів для ЗСУ, - посол

Франція та Україна працюють над запуском виробництва дронів для української армії, яке можуть організувати в обох країнах.

Як повідомляє РБК-Україна , про це розповів посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтерв’ю "Укрінформу" .

За його словами, питання щодо запуску французькою компанією виробництва дронів в Україні все ще опрацьовується.

"Наш міністр оборони оголосив, що проєкт буде реалізовано спільно з дуже відомою французькою компанією, провідною у сфері виробництва. Це може стати дуже цікавою ініціативою, адже йдеться про постачання великої кількості високоякісних дронів. Виробництво може бути організоване або у двох країнах паралельно, або спершу у Франції, а потім в Україні. Наразі це все ще предмет обговорення", - сказав Вейсьєр.

Він додав, що французька сторона також веде консультації з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки він публічно закликав активніше підтримувати закупівлю українських дронів для України.

"Звісно, ми працюємо й над спільними виробничими можливостями в Україні, і сподіваємося, що згодом про це можна буде говорити більш відкрито. Задля безпеки не можна розкривати надто багато деталей, але я впевнений, що виробництво дронів має відбуватися як у Франції, так і в Україні", - зазначив посол.

За його словами, дуже добре, коли виробничі потужності є в Україні, бо це економить час і ресурси, зокрема й коли йдеться не лише про виробництво, а й про ремонт та обслуговування.

"Водночас важливо використовувати й ті можливості, які вже мають наші власні країни. Тому ми працюємо над усіма цими напрямами", - здодав Вейсьєр.