Франція та Україна узгоджують запуск виробництва дронів для ЗСУ, - посол
Франція та Україна працюють над запуском виробництва дронів для української армії, яке можуть організувати в обох країнах.
Як повідомляє РБК-Україна, про це розповів посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр в інтерв’ю "Укрінформу".
За його словами, питання щодо запуску французькою компанією виробництва дронів в Україні все ще опрацьовується.
"Наш міністр оборони оголосив, що проєкт буде реалізовано спільно з дуже відомою французькою компанією, провідною у сфері виробництва. Це може стати дуже цікавою ініціативою, адже йдеться про постачання великої кількості високоякісних дронів. Виробництво може бути організоване або у двох країнах паралельно, або спершу у Франції, а потім в Україні. Наразі це все ще предмет обговорення", - сказав Вейсьєр.
Він додав, що французька сторона також веде консультації з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки він публічно закликав активніше підтримувати закупівлю українських дронів для України.
"Звісно, ми працюємо й над спільними виробничими можливостями в Україні, і сподіваємося, що згодом про це можна буде говорити більш відкрито. Задля безпеки не можна розкривати надто багато деталей, але я впевнений, що виробництво дронів має відбуватися як у Франції, так і в Україні", - зазначив посол.
За його словами, дуже добре, коли виробничі потужності є в Україні, бо це економить час і ресурси, зокрема й коли йдеться не лише про виробництво, а й про ремонт та обслуговування.
"Водночас важливо використовувати й ті можливості, які вже мають наші власні країни. Тому ми працюємо над усіма цими напрямами", - здодав Вейсьєр.
Виробництво дронів
Нагадаємо, після початку повномасштабної війни Україна значно наростила виробництво озброєння та впровадження новітніх технологій, які вже застосовуються на фронті.
За даними міністра оборони Дениса Шмигаля, обсяги виробництва зброї зросли у 35 разів, і держава планує й надалі нарощувати цей показник.
Особливу увагу Україна приділяє розвитку безпілотної авіації. У липні було підписано меморандум з американською компанією Swift Beat про розширення виробництва дронів, призначених для знищення ракет.
Також досягнуто домовленостей із Данією про запуск спільної лінії з виробництва далекобійних безпілотників. Паралельно тривають переговори зі США щодо масштабної угоди на 50 мільярдів доларів для розвитку виробництва дронів.
За словами президента Володимира Зеленського, проєкт цієї угоди вже передано американській стороні, і програма може запрацювати після завершення війни.
Окрім того, Україна та Британія також домовилися про співпрацю у виробництві дронів.
А президент США Дональд Трамп заявив, що Америка вивчає досвід застосування дронів в Україні.
Додамо, раніше ЗМІ повідомляли, що німецька компанія Quantum Systems запустила в Україні секретні заводи з виробництва розвідувальних дронів Vector. Щомісяця випускають близько 80 безпілотників, оснащених штучним інтелектом і сенсорами для виявлення артилерії.