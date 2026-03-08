В Осло пролунав вибух під будівлею посольства США: перші деталі

У столиці Норвегії в ніч на 8 березня пролунав вибух біля будівлі посольства США в Осло.

Згідно з повідомленням, вибух стався близько 1 години ночі за місцевим часом. Епіцентр події знаходився в районі, де розташоване американське дипломатичне представництво - об'єкт, який і без того охороняється за посиленими протоколами безпеки.

Очевидці повідомляють про гучний звук, після якого на місце події за лічені хвилини прибули десятки екіпажів поліції, пожежники та карети екстреної допомоги.

Поточна ситуація: постраждалі та руйнування

Станом на цю хвилину офіційні джерела повідомляють наступне:

Жертви:повідомлень про постраждалих чи загиблих не надходило. Очеплення: величезну територію навколо посольства тимчасово заблокували для пішоходів та транспорту. Огляд: вибухотехніки та криміналісти проводять детальний огляд місця події, збираючи докази та перевіряючи район на наявність інших небезпечних предметів.

Правоохоронні органи Норвегії поки що дуже обережні у своїх заявах.

Так, у поліції Осло підтвердили факт вибуху, проте відмовилися уточнювати:

Природу вибуху: чи був це саморобний пристрій, технічна несправність чи інший засіб.

чи був це саморобний пристрій, технічна несправність чи інший засіб. Навмисність : чи був інцидент цілеспрямованою атакою на посольство США.

: чи був інцидент цілеспрямованою атакою на посольство США. Підозрюваних: чи є затримані або особи, чия присутність біля дипмісії в момент вибуху була зафіксована камерами спостереження.

Зазначимо, що даний інцидент стався у період підвищеної глобальної напруженості, коли дипломатичні установи США по всьому світу переведені на особливий режим роботи.

Поліція Осло продовжує опитувати свідків та вивчати записи з камер відеоспостереження, щоб з'ясувати, чи був вибух спланованою акцією.