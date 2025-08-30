ua en ru
В Україні запрацювали таємні заводи з дронами від Німеччини, - Politico

Україна, Субота 30 серпня 2025 12:58
В Україні запрацювали таємні заводи з дронами від Німеччини, - Politico Ілюстративне фото (quantum-systems)
Автор: Каріна Левицька

Німецька компанія Quantum Systems запустила в Україні секретні заводи з виробництва розвідувальних дронів Vector. Щомісяця випускають близько 80 безпілотників, оснащених штучним інтелектом і сенсорами для виявлення артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Німецький виробник безпілотників Quantum Systems запустив в Україні мережу секретних заводів, де виготовляють розвідувальні дрони Vector.

Керуючий директор Quantum Systems Ukraine, на заході з випробування дронів, що проходив цього тижня на заході України Олександр Бережний заявив, що їх компанія є взірцем для наслідування того, як це робити.

"Ми всі є взірцями для обох сторін, тому що, хоча всі починають говорити про спільні підприємства, можливість виробляти тут і там, ми робимо це вже роками", - наголосив він.

За три роки повномасштабної війни компанія відкрила низку цехів у різних регіонах України, паралельно розвиваючи виробництво у Німеччині, США та Австралії.

Станом на сьогодні в Україні випускають близько 80 дронів на місяць, тоді як у Німеччині - приблизно 120.

Vector - один із перших безпілотників, які Україна отримала у 2022 році. Нова версія оснащена штучним інтелектом та акустичним датчиком WASP, що дозволяє визначати артилерію ворога за звуком з великої відстані. Дрони вже проходять випробування спільно з українським ракетно-артилерійським командуванням.

Представники компанії кажуть, що саме війна в Україні стала головним полігоном для розвитку дронових технологій.

"Увесь розвиток індустрії дронів відбувається на Донбасі, а не в Кремнієвій долині", - зазначив директор з розвитку бізнесу Quantum Маттіас Лена.

Водночас виробництво в Україні пов’язане з ризиками, адже російські ракети регулярно намагаються вдарити по оборонних підприємствах. Тому Quantum розосереджує свої потужності по країні та тісно співпрацює з європейськими заводами.

Зауважимо, ми писали, що ще у 2023 році українським розвідникам передали понад 100 безпілотників Vector в межах контракту Міноборони з компанією-виробником БПЛА Quantum-Systems GmbH.

Цього року Німеччина також передала Україні дані дрони. На початку року Україні отримала пакет допомоги, який містив 50 одиниць Vector із запчастинами.

