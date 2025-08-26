ua en ru
Трамп: США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні

Вівторок 26 серпня 2025 00:15
Трамп: США вивчають досвід застосування дронів у війні в Україні Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявив, що Америка вивчає досвід застосування дронів в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його спілкування з журналістами.

Відповідаючи на одне із запитань, Трамп сказав, що нинішня війна в Україні відбувається з використанням дронів, а такої - раніше не було. Тому США вивчають такий досвід.

"Такого масштабу війни не було з часів Другої світової війни. Це найбільша подія в історії військової справи. Це абсолютно нова форма ведення бойових дій. Це війна з використанням дронів, якої раніше не було. І ми вивчаємо її - Піт Гегсет і всі інші. Ми вивчаємо її, і вивчаємо дуже уважно. Це абсолютно нова форма війни, але це жорстока війна", - сказав Трамп.

США переймають досвід України

Нагадаємо, у травні цього року Трамп уже заявляв, що армія США активно вивчає нові способи ведення бойових дій. Зокрема, застосуєте дронів на прикладі війни в Україні.

Крім того, у липні прем'єр-міністерка Юлія Свириденко анонсувала, що Україна та США готуються підписати велику угоду, яка стосується виробництва та продажу безпілотників.

Днями президент Володимир Зеленський теж підтвердив, що Україна запропонувала США "дронову" угоду, яка дасть змогу виробляти близько 10 млн безпілотників щороку

"Що стосується дронів: drone deal, який нами підготовлений і запропонований американській стороні щодо виробництва на 50 млрд доларів - це 5 років і 10 млн дронів на рік. Така велика програма. Напевно, після війни вона запрацює", - сказав він.

Також Зеленський додав, що Україна розробила план закупівлі американського озброєння на 90 млрд доларів.

