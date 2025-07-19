Україна наростила виробництво зброї у 35 разів з початку війни, - Шмигаль

Українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram.

Шмигаль після призначення на посаду глави Міноборони провів зустріч з колишнім міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та командою Мінстратегпрому.

"Подякував за виконану роботу на чолі Мінстратегпрому. Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни - у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники", - зазначив Шмигаль.

За словами міністра оборони, частка української зброї на фронті становить 40%. Але Україна планує досягти позначки у 50%. Таке завдання ставить президент Володимир Зеленський.

Йдеться про виробництво дронів, бронетехніки та боєприпасів, які потрібні українським воїнам.

Також Шмигаль провів зустріч з першим віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. У центрі уваги було виробництво дронів-перехоплювачів.

"Говорили також про виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії", - зазначив Шмигаль.