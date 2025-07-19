Україна наростила виробництво зброї у 35 разів з початку війни, - Шмигаль
Українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля в Telegram.
Шмигаль після призначення на посаду глави Міноборони провів зустріч з колишнім міністром з питань стратегічних галузей промисловості Германом Сметаніним та командою Мінстратегпрому.
"Подякував за виконану роботу на чолі Мінстратегпрому. Ми значно масштабували виробництво від початку повномасштабної війни - у 35 разів. Маємо потенціал збільшити показники", - зазначив Шмигаль.
За словами міністра оборони, частка української зброї на фронті становить 40%. Але Україна планує досягти позначки у 50%. Таке завдання ставить президент Володимир Зеленський.
Йдеться про виробництво дронів, бронетехніки та боєприпасів, які потрібні українським воїнам.
Також Шмигаль провів зустріч з першим віцепрем'єр-міністром - міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим. У центрі уваги було виробництво дронів-перехоплювачів.
"Говорили також про виробництво зброї та запуск нових рішень, здатних змінити ситуацію на фронті. Працюємо над дерегуляцією у сфері передачі та списання дронів, аби військові отримували необхідне без зайвої бюрократії", - зазначив Шмигаль.
Українські дрони
Під час повномасштабної війни Україна наростила виробництво зброї та розробку нових технологій, які вже використовуються на фронті.
Українські розробники виготовили унікальні морські дрони Magura, які використовують воїни Головного управління розвідки Міноборони. Саме ці безпілотники знищують російський флот та інші об'єкти ворога у морі.
Нещодавно воїни ГУР вперше в історії з морських дронів знищили два російських літаки Су-30 у Чорному морі. Пізніше у мережі показали перше фото нових морських дронів Magura V7.
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