Україна та Британія домовилися про співпрацю у виробництві дронів

Міністр оборони України Денис Шмигаль провів зустріч з військовим керівництвом Великої Британії. Однією з тем обговорення стала співпраця у виробництві безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу Міноборони України в Telegram.

"Провів важливу зустріч з Начальником Штабу оборони Великої Британії адміралом Ентоні Радакіном та головним маршалом авіації сером Річардом Найтаном", - повідомив Шмигаль.

За його словами, Велика Британія продовжує надавати Україні вагому підтримку під час повномасштабної війни та готова розвивати співпрацю у сфері оборони.

Сторони зосередилися на нагальних потребах українських Сил оборони, зокрема на нарощуванні виробництва основних типів безпілотників у партнерстві з британською промисловістю. Також було обговорено промислову кооперацію у межах ініціативи Build with Ukraine.

Окрему увагу приділили міжнародним зусиллям зі створення ефективних гарантій безпеки та роботі "коаліції охочих", яка спрямована на досягнення тривалого і справедливого миру.

Також сторони обговорили підготовку до наступного засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке заплановано в Лондоні у вересні.

Шмигаль подякував Великій Британії за лідерство та непохитну підтримку України у протидії російській агресії.