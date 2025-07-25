ua en ru
Пт, 25 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна планує запустити міжнародне виробництво дронів для війни, - Зеленський

Україна, П'ятниця 25 липня 2025 11:13
UA EN RU
Україна планує запустити міжнародне виробництво дронів для війни, - Зеленський Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька, Мілан Лєліч

Україна вже домовилась із Данією про запуск спільної лінії з виробництва далекобійних дронів. Тим часом тривають переговори зі США.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа 24 липня, передає кореспондент РБК-Україна.

Зеленський пояснив, що Україна рухає питання щодо експорту озброєнь у форматі лінії виробництв за кордоном.

"Хочеться швидше, всюди все дуже довго. В Данії, в Норвегії, з Німеччиною ми проговорюємо це питання. Є великий позитив. З Данією ми домовилися. Тобто ми знайшли такий хід", - зауважив Зеленський.

Він пояснив, що, наприклад, Данія матиме лінії виробництва далекобійних дронів. Вони туди дадуть додаткові гроші, після чого будуть вироблені та передані до України далекобійні дрони. Така схема працюватиме на час війни в Україні.

"Ця лінія 50 на 50, з приватним сектором. Але після війни потім вони будуть накопичувати для себе. Для своєї армії", - зазначив він.

Зеленський також відзначив, що тривають перемовини з американським президентом Дональдом Трампом.

"Ми домовилися, що вони будуть купувати у нас дрони. Є така домовленість. Я поставив задачу Умєрову, Шмигалю та Камишіну. Вони будуть цим займатися. Дуже важливо підготувати цей договір, серйозний договір на 10-20-30 мільярдів доларів", - підсумував глава України.

Виробництво озброєння в Україні

Варто зазначити, що з початком повномасштабної війни Україна наростила виробництво зброї та розробку нових технологій, які вже використовуються на фронті.

Так, українські розробники створили унікальні морські дрони Magura, які використовують воїни Головного управління розвідки Міноборони. Саме ці безпілотники знищують російський флот та інші об'єкти ворога у морі.

За словами міністра оборони України Дениса Шмигаля, українське виробництво зброї зросло у 35 разів з початку повномасштабної війни. Україна планує наростити цей показник.

Докладний розбір, чому нашій країні варто відкрити експорт зброї, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна Росії проти України
Новини
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Законопроєкт Зеленського. У НАБУ відповіли на чутки про ризики через поліграф
Аналітика
Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті
Юлія Акимова, Дмитро Левицький Тиждень протестів. Що Зеленський пропонує НАБУ і САП в новому законопроєкті