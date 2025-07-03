ЗСУ отримають дрони для знищення ракет і не тільки: Україна підписала важливий меморандум
Україна та американська компанія Swift Beat підписали меморандум про розширення виробництва безпілотників. ЗСУ в його рамках отримають дрони, які потрібні для знищення ракет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента і міністра оборони України Рустема Умєрова у Facebook.
Як зазначили в ОП, меморандум підписали міністр оборони України Рустем Умєров і CEO компанії Swift Beat Ерік Шмідт у присутності президента України Володимира Зеленського в Данії.
"Документ передбачає розширення виробничих потужностей компанії, а сучасні дрони постачатимуть Україні пріоритетно, на спеціальних умовах і за собівартістю", - уточнили в Офісі президента.
Завдяки такій співпраці поставки в Україну безпілотників значно зростуть. Йдеться про сотні тисяч дронів цього року і подальше збільшення обсягів у 2026 році.
"Компанія вироблятиме для ЗСУ дрони-перехоплювачі для знищення російських дронів і ракет, квадрокоптери для розвідки, спостереження, коригування вогню та логістики, а також ударні дрони середнього класу для ураження ворожих цілей", - розповіли в ОП.
Також планується розробка інноваційних рішень. Йдеться про перехоплювачі крилатих і балістичних ракет, автоматичні турелі та розвідувальні платформи.
Деталі від Умєрова
Як розповів міністр оборони України Рустем Умєров, меморандум зі Swift Beat передбачає:
- довгострокове партнерство і пріоритетні поставки дронів для України;
- масштабне виробництво дронів-перехоплювачів, квадрокоптерів і ударних систем;
- розробку нових рішень для протидії крилатим і балістичним ракетам.
За його словами, Україна отримає велику кількість дронів-перехоплювачів "Шахедів", які вже показали свою ефективність.
"Масове застосування безпілотників стало однією з визначальних особливостей цієї війни. Щоб ефективно захищати наших людей, міста і критичну інфраструктуру, Україна нарощує власні арсенали дронів, залучаючи потенціал найсильніших світових виробників", - розповів міністр.
Він уточнив, що в Україні працюють над тим, щоб у кожного підрозділу були сучасні засоби розвідки, спостереження і ураження.
Swift Beat
Swift Beat - американська фірма, яка вже міцно закріпилася в Україні.
Компанія займається створенням автономних безпілотників з елементами штучного інтелекту і тісно взаємодіє з українськими військовими та інженерами. Випробування своїх розробок Swift Beat проводить безпосередньо на українській території.
До слова, раніше Умєров заявляв, що українська оборонна промисловість може виробляти близько 10 млн дронів щороку. Але для цього потрібне фінансування.
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