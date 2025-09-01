ua en ru
Франция и Украина согласовывают запуск производства дронов для ВСУ, - посол

Понедельник 01 сентября 2025 20:24
Франция и Украина согласовывают запуск производства дронов для ВСУ, - посол Фото: посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Франция и Украина работают над запуском производства дронов для украинской армии, которое могут организовать в обеих странах.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал посол Франции в Украине Гаэль Вейсьер в интервью "Укринформу".

По его словам, вопрос о запуске французской компанией производства дронов в Украине все еще прорабатывается.

"Наш министр обороны объявил, что проект будет реализован совместно с очень известной французской компанией, ведущей в сфере производства. Это может стать очень интересной инициативой, ведь речь идет о поставках большого количества высококачественных дронов. Производство может быть организовано или в двух странах параллельно, или сначала во Франции, а затем в Украине. Сейчас это все еще предмет обсуждения", - сказал Вейсьер.

Он добавил, что французская сторона также ведет консультации с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку он публично призвал активнее поддерживать закупку украинских дронов для Украины.

"Конечно, мы работаем и над совместными производственными возможностями в Украине, и надеемся, что со временем об этом можно будет говорить более открыто. В целях безопасности нельзя раскрывать слишком много деталей, но я уверен, что производство дронов должно происходить как во Франции, так и в Украине", - отметил посол.

По его словам, очень хорошо, когда производственные мощности есть в Украине, потому что это экономит время и ресурсы, в том числе и когда речь идет не только о производстве, но и о ремонте и обслуживании.

"В то же время важно использовать и те возможности, которые уже имеют наши собственные страны. Поэтому мы работаем над всеми этими направлениями", - добавил Вейсьер.

Производство дронов

Напомним, после начала полномасштабной войны Украина значительно нарастила производство вооружения и внедрение новейших технологий, которые уже применяются на фронте.

По данным министра обороны Дениса Шмыгаля, объемы производства оружия выросли в 35 раз, и государство планирует и в дальнейшем наращивать этот показатель.

Особое внимание Украина уделяет развитию беспилотной авиации. В июле был подписан меморандум с американской компанией Swift Beat о расширении производства дронов, предназначенных для уничтожения ракет.

Также достигнуты договоренности с Данией о запуске совместной линии по производству дальнобойных беспилотников. Параллельно продолжаются переговоры с США по масштабной сделке на 50 миллиардов долларов для развития производства дронов.

По словам президента Владимира Зеленского, проект этого соглашения уже передан американской стороне, и программа может заработать после завершения войны.

Кроме того, Украина и Великобритания также договорились о сотрудничестве в производстве дронов.

А президент США Дональд Трамп заявил, что Америка изучает опыт применения дронов в Украине.

Добавим, ранее СМИ сообщали, что немецкая компания Quantum Systems запустила в Украине секретные заводы по производству разведывательных дронов Vector. Ежемесячно выпускают около 80 беспилотников, оснащенных искусственным интеллектом и сенсорами для обнаружения артиллерии.

