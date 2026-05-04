Фіцо збирається зустрітися з Путіним у Москві 9 травня, але не на параді

Фіцо відвідає Росію 9 травня. За словами прем'єра Словаччини, у Москві він покладе квіти до Могили невідомого солдата і матиме коротку зустріч із диктатором, але не відвідуватиме військового параду.

"Це буде такий самий формат (візиту - ред.), як і раніше", - повідомив він.

Зазначається, що під час саміту у Вірменії жоден інший лідер не запитував Фіцо про його поїздку до країни-агресорки.

За словами прем'єра Словаччини, всім відомо, що він має "аргументи, які неможливо спростувати". Крім того, Фіцо наголосив на необхідності діалогу.

Раніше Естонія відповіла відмовою на запит Фіцо щодо використання її повітряного простору для перельоту до Москви на парад 9 травня.

Перед цим прем'єр Словаччини отримав відмову від Литви і Латвії, які заборонили проліт його літака через їхню територію в Москву на парад 9 травня. Тоді він заявив, що знайде інший маршрут для свого рейсу.

Крім того, запит від Словаччини щодо дозволу на проліт літака Фіцо до Росії отримала і Польща. Речник польського МЗС Мацей Вевюр розповів, що запит наразі перебуває на розгляді.