Фіцо просить Польщу дозволити йому переліт до Москви через її повітряний простір

20:19 21.04.2026 Вт
Раніше словацький прем'єр вже отримував відмову від низки країн
aimg Валерій Ульяненко
Фото: Роберт Фіцо (Getty Images)

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо просить у Польщі дозволу летіти до Москви на 9 травня через її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci.

Читайте також: Каллас дорікнула Фіцо за участь у параді в Москві: Як ти можеш стояти пліч-о-пліч з Путіним?

Речник польського МЗС Мацей Вевюр розповів, що Варшава вже отримала запит від Братислави щодо дозволу на проліт літака Фіцо до Москви.

За його словами, цей запит наразі перебуває на розгляді.

Раніше Фіцо отримав відмову від Естонії у відповідь на запит щодо дозволу використати її повітряний простір для перельоту до Москви на парад 9 травня.

Глава МЗС країни наголосив, що позиція Таллінна залишається незмінною з минулого року. Зокрема, Естонія не надасть дозволу на використання свого неба для польотів до країни-агресора.

Перед цим прем'єр Словаччини повідомив, що Литва і Латвія заборонили проліт його літака через їхню територію в Москву на парад 9 травня. Він також зазначив, що знайде інший маршрут для свого рейсу.

Варто зазначити, що у 2025 році Фіцо теж приїжджав до Росії на "святкування" 9 травня, де зустрічався з гросійським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, минулого року в Москві був ще й президент Сербії Александр Вучич. Вони обидва були єдиними гостями з Європи в країні-агресорці на рівні глав держав.

Нагадаємо, це не перший випадок обмежень для політиків з країн ЄС, які планували візити до Росії. У травні 2025 року Естонія вже закривала небо для VIP-рейсів до Москви на тлі підготовки країни-агресорки до параду 9 травня.

Інші країни Балтії здійснювали такі ж кроки. Зокрема, Латвія та Литва заборонили проліт літака президента Сербії Александра Вучича, який також мав намір відвідати Москву.

"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
"Дружба" може відновити роботу, Україна завершила ремонт, - Зеленський
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна