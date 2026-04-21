Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо просить у Польщі дозволу летіти до Москви на 9 травня через її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wiadomosci .

Речник польського МЗС Мацей Вевюр розповів, що Варшава вже отримала запит від Братислави щодо дозволу на проліт літака Фіцо до Москви.

За його словами, цей запит наразі перебуває на розгляді.

Раніше Фіцо отримав відмову від Естонії у відповідь на запит щодо дозволу використати її повітряний простір для перельоту до Москви на парад 9 травня.

Глава МЗС країни наголосив, що позиція Таллінна залишається незмінною з минулого року. Зокрема, Естонія не надасть дозволу на використання свого неба для польотів до країни-агресора.

Перед цим прем'єр Словаччини повідомив, що Литва і Латвія заборонили проліт його літака через їхню територію в Москву на парад 9 травня. Він також зазначив, що знайде інший маршрут для свого рейсу.

Варто зазначити, що у 2025 році Фіцо теж приїжджав до Росії на "святкування" 9 травня, де зустрічався з гросійським диктатором Володимиром Путіним.

Крім того, минулого року в Москві був ще й президент Сербії Александр Вучич. Вони обидва були єдиними гостями з Європи в країні-агресорці на рівні глав держав.