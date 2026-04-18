Литва і Латвія заборонили Фіцо летіти на парад до Москви через їхню територію

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Литва і Латвія заборонили проліт його літака через їхню територію в Москву на парад 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення чиновника у Facebook .

"Литва і Латвія вже повідомили нам, що не дозволять проліт через свою територію дорогою до Москви", - сказав словацький прем'єр.

Він додав, що для свого рейсу знайде інший маршрут, зазначивши, що подібну схему вже застосовував роком раніше, коли його "торпедувала Естонія".

Варто нагадати, що 2025 року Фіцо теж приїжджав до Росії на "святкування" 9 травня, а також зустрічався з главою Кремля Володимиром Путіним. Крім того, тоді в Москві був ще й президент Сербії Александр Вучич. Вони обидва були єдиними гостями з Європи в Росії на рівні глав держав.