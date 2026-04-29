ua en ru
Ср, 29 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Удари по Туапсе Крадене зерно в Ізраїлі Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Парад на Красній площі 9 травня пройде без техніки: у Москві пояснили чому

02:19 29.04.2026 Ср
2 хв
Танків і бронемашин не буде - але обіцяють показати тих, хто воює в Україні прямо зараз
aimg Катерина Коваль
Фото: військовий парад в Росії 9 травня (Getty Images)

Військовий парад у Москві 9 травня відбудеться без традиційної демонстрації бронетехніки. На Красній площі пройдуть лише піші колони військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони РФ.

Читайте також: Фіцо змінив плани щодо параду Путіна під час поїздки в Москву

Хто пройде - і хто ні

У пішій колоні візьмуть участь військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх родів військ. Натомість вихованці суворовських і нахімовських училищ, кадетських корпусів, а також механізована колона з параду виключені.

Замість техніки - трансляція з фронту

Під час параду обіцяють показати роботу військових, які виконують бойові завдання в Україні, а також несуть чергування у Ракетних військах стратегічного призначення, Повітряно-космічних силах та Військово-морському флоті.

Авіаційна частина заходу збережеться: заплановано проліт пілотажних груп, а наприкінці штурмовики Су-25 мають "розфарбувати небо" у кольори російського прапора.

Парад 9 травня є одним із ключових пропагандистських заходів Кремля.

Раніше Естонія відмовила Словаччині у використанні свого повітряного простору для перельоту прем’єра Роберта Фіцо до Москви на парад 9 травня. Глава естонського МЗС наголосив, що позиція країни незмінна: дозволів на подорожі до країни-агресорки не надаватимуть.

До цього Литва та Латвія також відмовили Фіцо в транзиті через їхню територію. У відповідь словацький прем’єр заявив, що знайде інший маршрут для свого рейсу. Запит на проліт отримала і Польща, де він, за словами речника МЗС Мацея Вевюра, все ще перебуває на розгляді.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Москва Парад у Москві
Новини
Аналітика
