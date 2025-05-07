Латвія та Литва не пускають літак Вучича в Росію на парад 9 травня

Латвія та Литва заборонили літаку президента Сербії Александра Вучича перетинати свій повітряний простір на шляху до РФ. Він збирається відвідати парад у Москві 9 травня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сербські видання Novosti та Kurir .

Також повідомляється, що Литва та Польща не дозволили літаку прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо перетинати свій повітряний простір для участі у заходах 9 травня у Москві.

"Це рішення ухвалило Міністерство закордонних справ. І це рішення коментує той, хто його ухвалює", - сказав Рінкевичс.

Президент Латвії Едгар Ринкевичс і прем'єр-міністр Евіка Сіліня заявили, що закрити небо над Латвією для сербського лідера ухвалювало Міністерство закордонних справ.

Як зазначають ЗМІ, латвійська влада заборонила політ, оскільки "його мета є політично делікатною", а Литва відмовила "через технічні та дипломатичні делікатні питання".

Парад у Москві 9 травня

У Москві 9 травня з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни пройде великий парад. Диктатор Володимир Путін запросив низку лідерів інших країн.

У Москву збиралися їхати прем'єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич. Крім того, сербські військові мали взяти участь у параді разом з армією РФ.

Проте днями Александр Вучич раптово захворів і через це навіть перервав свій візит до США, де мав зустрітися з Дональдом Трампом. Наразі невідомо, що вплине це на його плани поїхати до Росії.

Також відомо, що на параді у Москві не буде глави Міноборони Індії Раджнатха Сінгха. Але лідер Китаю Сі Цзіньпін підтвердив свій візит до Путіна.

Президент Володимир Зеленський попереджав, що Україна не несе відповідальності за події, які можуть статися 9 травня у Москві.

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