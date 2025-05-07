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Естонія закрила небо для VIP-рейсів до Москви на 9 травня

Середа 07 травня 2025 16:10
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Естонія закрила небо для VIP-рейсів до Москви на 9 травня Фото: міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Естонія закрила повітряний простір і заборонила літакам використовувати його для польотів до Москви на парад до "Дня перемоги".

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням ERR.

У середу, 7 травня, Міністерство закордонних справ Естонії заявило, що повітряний простір країни не може бути використано для поїздок до Москви і назад на парад 9 травня.

"Про використання повітряного простору Естонії для польоту до Москви на парад 9 травня не може бути й мови, і Естонія не має наміру будь-яким чином підтримувати цей захід", - заявив Цахкна.

За його словами, країнам з ЄС було наголошено, що "оскільки Росія - це країна, яка почала і продовжує війну в Європі, участь в організованих нею пропагандистських заходах має бути виключена".

За даними ЗМІ, Естонія вже заборонила польоти до Москви або з Москви кубинським і бразильським VIP-рейсам, і дозволи на VIP-польоти до Москви на святкування 9 травня будуть припинені.

Парад у Москві 9 травня

У Москві 9 травня відбудеться масштабний парад з нагоди 80-ї річниці завершення Другої світової війни. На захід російський диктатор Володимир Путін запросив низку іноземних лідерів.

Планували відвідати парад прем’єр Словаччини Роберт Фіцо та президент Сербії Александр Вучич, а також було заплановано участь сербських військових у заході разом з армією РФ.

Однак нещодавно Вучич несподівано захворів і змушений був перервати візит до США, де мав зустрітися з Дональдом Трампом.

Сьогодні стало відомо, що Латвія та Литва заборонили літаку президента Сербії Александра Вучича перетинати свій повітряний простір на шляху до РФ. Він збирається відвідати парад у Москві 9 травня.

Наразі відомо, що літак Вучича перебуває в Баку і не може вилетіти до Москви, оскільки йому не дали відповідного дозволу.

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Естонія Москва Російська Федерація
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