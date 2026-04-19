Естонія заборонила Фіцо проліт до Москви на парад 9 травня

Естонія відмовила прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо у використанні свого повітряного простору для перельоту до Москви на парад 9 травня.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна, повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС Естонії .

Позиція Естонії

Як зазначив очільник зовнішньополітичного відомства, позиція Таллінна залишається незмінною з минулого року. Естонія не надасть дозволу на використання свого неба для поїздок до країни-агресора.

"Фіцо знову не отримає дозволу на використання естонського повітряного простору для польоту до Москви для участі в параді 9 травня, заході, спрямованому на прославлення агресора. Ми відмовили в цьому минулого року, і той самий принцип діє зараз", - наголосив Маргус Цахкна.

Принципи безпеки

Він додав, що жодна держава не може використовувати територію Естонії для зміцнення зв'язків з Москвою, поки та продовжує грубо порушувати міжнародне право.

"Позиція Естонії однозначна - жодна країна не може використовувати наш повітряний простір для зміцнення зв'язків з Росією в той час, коли Росія продовжує порушувати міжнародні норми та здійснювати агресію проти України та безпеки Європи в цілому", - заявив міністр.

В Естонії діє стандартна процедура отримання дозволів на польоти для офіційних візитів представників країн ЄС та НАТО. Проте влада підкреслює, що ці механізми не стосуються випадків, коли метою подорожі є Російська Федерація.