Фицо собирается встретиться с Путиным в Москве 9 мая, но не на параде

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву 9 мая планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.
Фицо посетит Россию 9 мая. По словам премьера Словакии, в Москве он возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и будет иметь короткую встречу с диктатором, но не будет посещать военный парад.
"Это будет такой же формат (визита - ред.), как и раньше", - сообщил он.
Отмечается, что во время саммита в Армении ни один другой лидер не спрашивал Фицо о его поездке в страну-агрессора.
По словам премьера Словакии, всем известно, что он имеет "аргументы, которые невозможно опровергнуть". Кроме того, Фицо отметил необходимость диалога.
Ранее Эстония ответила отказом на запрос Фицо об использовании ее воздушного пространства для перелета в Москву на парад 9 мая.
Перед этим премьер Словакии получил отказ от Литвы и Латвии, которые запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая. Тогда он заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса.
Кроме того, запрос от Словакии о разрешении на пролет самолета Фицо в Россию получила и Польша. Представитель польского МИД Мацей Вевюр рассказал, что запрос сейчас находится на рассмотрении.
Отметим, практика ограничений для иностранных политиков, которые планировали визиты в страну-агрессора, применялась и ранее. В частности, в мае 2025 года Эстония уже блокировала VIP-рейсы в Москву во время подготовки России к параду 9 мая.
Аналогичные меры принимали и другие государства Балтии - Латвия и Литва, которые не позволили пролет самолета сербского президента Александра Вучича через свое авиапространство во время его поездки в российскую столицу.