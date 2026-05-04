RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Фицо собирается встретиться с Путиным в Москве 9 мая, но не на параде

20:27 04.05.2026 Пн
2 мин
Чем будет заниматься словацкий премьер в России?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Роберт Фицо и Владимир Путин (Getty Images)

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву 9 мая планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Фицо посетит Россию 9 мая. По словам премьера Словакии, в Москве он возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и будет иметь короткую встречу с диктатором, но не будет посещать военный парад.

"Это будет такой же формат (визита - ред.), как и раньше", - сообщил он.

Отмечается, что во время саммита в Армении ни один другой лидер не спрашивал Фицо о его поездке в страну-агрессора.

По словам премьера Словакии, всем известно, что он имеет "аргументы, которые невозможно опровергнуть". Кроме того, Фицо отметил необходимость диалога.

Визит Фицо в Москву

Ранее Эстония ответила отказом на запрос Фицо об использовании ее воздушного пространства для перелета в Москву на парад 9 мая.

Перед этим премьер Словакии получил отказ от Литвы и Латвии, которые запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая. Тогда он заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса.

Кроме того, запрос от Словакии о разрешении на пролет самолета Фицо в Россию получила и Польша. Представитель польского МИД Мацей Вевюр рассказал, что запрос сейчас находится на рассмотрении.

Отметим, практика ограничений для иностранных политиков, которые планировали визиты в страну-агрессора, применялась и ранее. В частности, в мае 2025 года Эстония уже блокировала VIP-рейсы в Москву во время подготовки России к параду 9 мая.

Аналогичные меры принимали и другие государства Балтии - Латвия и Литва, которые не позволили пролет самолета сербского президента Александра Вучича через свое авиапространство во время его поездки в российскую столицу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ПутинРоссийская ФедерацияМоскваРоберт Фицо