Фіцо збирається зустрітися з Путіним у Москві 9 травня, але не на параді

20:27 04.05.2026 Пн
2 хв
Чим займатиметься словацький прем'єр у Росії?
aimg Валерій Ульяненко
Фіцо збирається зустрітися з Путіним у Москві 9 травня, але не на параді Фото: Роберт Фіцо і Володимир Путін (Getty Images)
Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо заявив, що під час візиту до Москви 9 травня планує зустрітись з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TASR.

Фіцо відвідає Росію 9 травня. За словами прем'єра Словаччини, у Москві він покладе квіти до Могили невідомого солдата і матиме коротку зустріч із диктатором, але не відвідуватиме військового параду.

"Це буде такий самий формат (візиту - ред.), як і раніше", - повідомив він.

Зазначається, що під час саміту у Вірменії жоден інший лідер не запитував Фіцо про його поїздку до країни-агресорки.

За словами прем'єра Словаччини, всім відомо, що він має "аргументи, які неможливо спростувати". Крім того, Фіцо наголосив на необхідності діалогу.

Візит Фіцо до Москви

Раніше Естонія відповіла відмовою на запит Фіцо щодо використання її повітряного простору для перельоту до Москви на парад 9 травня.

Перед цим прем'єр Словаччини отримав відмову від Литви і Латвії, які заборонили проліт його літака через їхню територію в Москву на парад 9 травня. Тоді він заявив, що знайде інший маршрут для свого рейсу.

Крім того, запит від Словаччини щодо дозволу на проліт літака Фіцо до Росії отримала і Польща. Речник польського МЗС Мацей Вевюр розповів, що запит наразі перебуває на розгляді.

Зазначимо, практика обмежень для іноземних політиків, які планували візити до країни-агресорки, застосовувалася і раніше. Зокрема, у травні 2025 року Естонія вже блокувала VIP-рейси до Москви під час підготовки Росії до параду 9 травня.

Аналогічні заходи вживали й інші держави Балтії - Латвія та Литва, які не дозволили проліт літака сербського президента Александра Вучича через свій авіапростір під час його поїздки до російської столиці.

Українські дрони можуть пролетіти на параді 9 травня у Москві, - Зеленський
Сім років Зеленського. Який план президента на війну, владу і вибори
