Фицо собирается встретиться с Путиным в Москве 9 мая, но не на параде

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву 9 мая планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR .

Фицо посетит Россию 9 мая. По словам премьера Словакии, в Москве он возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и будет иметь короткую встречу с диктатором, но не будет посещать военный парад.

"Это будет такой же формат (визита - ред.), как и раньше", - сообщил он.

Отмечается, что во время саммита в Армении ни один другой лидер не спрашивал Фицо о его поездке в страну-агрессора.

По словам премьера Словакии, всем известно, что он имеет "аргументы, которые невозможно опровергнуть". Кроме того, Фицо отметил необходимость диалога.

Визит Фицо в Москву

Ранее Эстония ответила отказом на запрос Фицо об использовании ее воздушного пространства для перелета в Москву на парад 9 мая.

Перед этим премьер Словакии получил отказ от Литвы и Латвии, которые запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая. Тогда он заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса.

Кроме того, запрос от Словакии о разрешении на пролет самолета Фицо в Россию получила и Польша. Представитель польского МИД Мацей Вевюр рассказал, что запрос сейчас находится на рассмотрении.