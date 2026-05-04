Фицо собирается встретиться с Путиным в Москве 9 мая, но не на параде
Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву 9 мая планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.
Фицо посетит Россию 9 мая. По словам премьера Словакии, в Москве он возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и будет иметь короткую встречу с диктатором, но не будет посещать военный парад.
"Это будет такой же формат (визита - ред.), как и раньше", - сообщил он.
Отмечается, что во время саммита в Армении ни один другой лидер не спрашивал Фицо о его поездке в страну-агрессора.
По словам премьера Словакии, всем известно, что он имеет "аргументы, которые невозможно опровергнуть". Кроме того, Фицо отметил необходимость диалога.
Визит Фицо в Москву
Ранее Эстония ответила отказом на запрос Фицо об использовании ее воздушного пространства для перелета в Москву на парад 9 мая.
Перед этим премьер Словакии получил отказ от Литвы и Латвии, которые запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая. Тогда он заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса.
Кроме того, запрос от Словакии о разрешении на пролет самолета Фицо в Россию получила и Польша. Представитель польского МИД Мацей Вевюр рассказал, что запрос сейчас находится на рассмотрении.
Отметим, практика ограничений для иностранных политиков, которые планировали визиты в страну-агрессора, применялась и ранее. В частности, в мае 2025 года Эстония уже блокировала VIP-рейсы в Москву во время подготовки России к параду 9 мая.
Аналогичные меры принимали и другие государства Балтии - Латвия и Литва, которые не позволили пролет самолета сербского президента Александра Вучича через свое авиапространство во время его поездки в российскую столицу.