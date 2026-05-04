ua en ru
Пн, 04 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Фицо собирается встретиться с Путиным в Москве 9 мая, но не на параде

20:27 04.05.2026 Пн
2 мин
Чем будет заниматься словацкий премьер в России?
aimg Валерий Ульяненко
Фицо собирается встретиться с Путиным в Москве 9 мая, но не на параде Фото: Роберт Фицо и Владимир Путин (Getty Images)
Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

Словацкий премьер-министр Роберт Фицо заявил, что во время визита в Москву 9 мая планирует встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TASR.

Читайте также: Парад на Красной площади 9 мая пройдет без техники: в Москве объяснили почему

Фицо посетит Россию 9 мая. По словам премьера Словакии, в Москве он возложит цветы к Могиле неизвестного солдата и будет иметь короткую встречу с диктатором, но не будет посещать военный парад.

"Это будет такой же формат (визита - ред.), как и раньше", - сообщил он.

Отмечается, что во время саммита в Армении ни один другой лидер не спрашивал Фицо о его поездке в страну-агрессора.

По словам премьера Словакии, всем известно, что он имеет "аргументы, которые невозможно опровергнуть". Кроме того, Фицо отметил необходимость диалога.

Визит Фицо в Москву

Ранее Эстония ответила отказом на запрос Фицо об использовании ее воздушного пространства для перелета в Москву на парад 9 мая.

Перед этим премьер Словакии получил отказ от Литвы и Латвии, которые запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая. Тогда он заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса.

Кроме того, запрос от Словакии о разрешении на пролет самолета Фицо в Россию получила и Польша. Представитель польского МИД Мацей Вевюр рассказал, что запрос сейчас находится на рассмотрении.

Отметим, практика ограничений для иностранных политиков, которые планировали визиты в страну-агрессора, применялась и ранее. В частности, в мае 2025 года Эстония уже блокировала VIP-рейсы в Москву во время подготовки России к параду 9 мая.

Аналогичные меры принимали и другие государства Балтии - Латвия и Литва, которые не позволили пролет самолета сербского президента Александра Вучича через свое авиапространство во время его поездки в российскую столицу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Путин Российская Федерация Москва Роберт Фицо
Новости
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Украинские дроны могут пролететь на параде 9 мая в Москве, - Зеленский
Аналитика
Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Семь лет Зеленского. Какой план президента на войну, власть и выборы