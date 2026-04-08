У Феодосії атаковано нафтовий морський термінал: перші деталі

Нафтобаза АТ "Морський нафтовий термінал", що розташована у тимчасово окупованій Феодосії, спалахнула в результаті нічної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.

У ніч на 8 квітня жителі Феодосії повідомляли про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі. Вогонь було помітно районі розташування АТ "Морський нафтовий термінал". Місцева влада пожежу на нафтобазі не підтверджувала.

За словами очевидців, у Феодосії на нафтобазі горять два резервуари: один більший і один менший, загалом пожежу видно на відстані у кілька кілометрів.

Генштаб ЗСУ раніше заявляв, що АТ "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованому Криму – це ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Удари по нафтових терміналах РФ

Нагадаємо, вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з'явилися відео з пожежею на терміналі "Шесхаріс" і повідомлення про вибухи. Також було повідомлено, що спалахнув об'єкт "Транснефті", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.

7 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури, що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.