ua en ru
Ср, 08 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Феодосії атаковано нафтовий морський термінал: перші деталі

09:43 08.04.2026 Ср
2 хв
Над Феодосією підіймається густий чорний дим після ударів по терміналу
aimg Костянтин Широкун
Фото: у Феодосії атаковано нафтовий морський термінал (росЗМІ)

Нафтобаза АТ "Морський нафтовий термінал", що розташована у тимчасово окупованій Феодосії, спалахнула в результаті нічної атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Astra.

Читайте також: Нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську припинив роботу після ударів України, - Reuters

У ніч на 8 квітня жителі Феодосії повідомляли про вибухи та пожежу на місцевій нафтобазі. Вогонь було помітно районі розташування АТ "Морський нафтовий термінал". Місцева влада пожежу на нафтобазі не підтверджувала.

За словами очевидців, у Феодосії на нафтобазі горять два резервуари: один більший і один менший, загалом пожежу видно на відстані у кілька кілометрів.

Генштаб ЗСУ раніше заявляв, що АТ "Морський нафтовий термінал" у тимчасово окупованому Криму – це ключовий вузол постачання ПММ морським шляхом на Кримський півострів та тимчасово окуповані території півдня України.

Удари по нафтових терміналах РФ

Нагадаємо, вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з'явилися відео з пожежею на терміналі "Шесхаріс" і повідомлення про вибухи. Також було повідомлено, що спалахнув об'єкт "Транснефті", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.

7 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури, що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.

Також у ГШ ЗСУ підтвердили, що українські захисники в ніч на 7 квітня знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, який розташований на березі Балтійського моря.

До цього про атаку на порт Усть-Луга в ніч на 7 квітня писали OSINT-аналітики. Росіяни скаржилися, що над Ленінградською областю зафіксували безпілотники.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАФТА Крим Феодосия Вторгнення Росії до України
Новини
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Росія хоче створити "буферну зону" на Вінничині, - Паліса
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Юрій Дощатов спеціальний кореспондент