Ціллю став не лише носій "Калібрів": з'явилися деталі атаки на Новоросійськ
Після нічної атаки дронів на Новоросійськ в РФ спалахнув об'єкт "Транснефті", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.
Як повідомляє РБК-Україна, про наслідки атаки написало видання Reuters.
Вогонь охопив причальну зону державної компанії "Транснефть" у чорноморському порту Новоросійська.
Де саме горіло
Пожежа виникла поблизу причалів 1, 1а та 2 - ключових вантажних точок терміналу.
Їхні технічні можливості:
- причал 1 - може приймати танкери вантажопідйомністю до 250 000 тонн;
- причал 2 - розрахований на судна до 90 000 тонн.
Чи зупинилося перевантаження нафти
Наскільки атака вплинула на роботу терміналу - досі невідомо. "Транснефть" на запити журналістів видання поки що не відповіла.
Оновлено о 17:35
У Генштабі підтвердили успішну атаку на "Шесхаріс".
"Зокрема, уражено нафтоналивну інфраструктуру нафтового терміналу “Шесхарис” (Новоросійськ, Краснодарський край, рф). Зафіксовані влучання по цілі та масштабну пожежу на території терміналу", - йдеться у повідомленні.
Фото: Генштаб показав наслідки атаки на РФ (t.me/GeneralStaffZSU)
Водночас джерела РБК-Україна в СБУ розповіли, що унаслідок удару пошкоджено 6 із 7 нафтоналивних стендерів. Через них здійснюється завантаження та розвантаження нафти з танкерів.
Крім того, дронили влучили по наземній інфраструктурі термінала. Зокрема, пошкоджено вузловий блок трубопровідної системи та вузол обліку нафти, виникли пожежі.
Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна, вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з'явилися відео з пожежею на терміналі "Шесхаріс" і повідомлення про вибухи.
Мер міста підтвердив масовану атаку безпілотників і закликав жителів залишатися в укриттях.
Командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді заявляв, що один з ударів прийшовся по фрегату "Адмірал Григорович". Ступінь його пошкодження встановлює розвідка.
Оцінки Київської школи економіки свідчать про те, що серія попередніх ударів по нафтових терміналах Росії на Балтиці - в Приморську та Усть-Лузі - завдала країні-агресору збитків майже на мільярд доларів.
Через ці два порти проходить понад 40% морського нафтового експорту Росії.