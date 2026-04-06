Усе у вогні: дрони атакували Новоросійськ - горить нафтовий термінал, чути вибухи

Мер Новоросійська, що в Краснодарському краї РФ, підтвердив масовану атаку невідомих безпілотників на місто ввечері 5 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію росЗМІ.

Масована атака дронів на Новоросійськ

Увечері 5 квітня в Краснодарському краї оголосили повітряну тривогу через загрозу безпілотників. Незабаром у мережі почали поширюватися повідомлення про масштабну атаку на регіон, зокрема на Новоросійськ. Під ударом опинився один із ключових портів Росії на Чорному морі.

Мер міста визнав факт атаки і звернувся до жителів із проханням не знімати роботу ППО і залишатися в укриттях.

Уламки БПЛА і пожежа на підприємствах

Місцева влада повідомила про падіння уламків безпілотників на території двох підприємств.

"Уламки БПЛА впали на території двох підприємств Новоросійська", - оперштаб Краснодарського краю.

За офіційною інформацією, постраждалих немає. В одному з випадків виникло загоряння, яке вдалося швидко ліквідувати. На місцях працюють профільні служби.

Удар по нафтовому терміналу

Водночас у соцмережах і телеграм-каналах поширюються повідомлення про те, що основною метою атаки став порт. Osint-аналітики також вказують на можливе влучання по нафтовому терміналу "Шесхаріс", де, за попередніми даними, почалася пожежа.

У мережі публікують відео з місця подій. На кадрах чути крики місцевих жителів, які висловлюють страх і готуються провести ніч в укриттях.

Також повідомляють про можливі пуски FPV-дронів із безпілотників.