ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Атаки на Усть-Лугу не припиняються: Генштаб підтвердив "свіжі прильоти" і розкрив наслідки

17:48 07.04.2026 Вт
2 хв
Українські захисники знову вдарили по ключовому порту РФ на Балтійському морі
aimg Іван Носальський
Ілюстративне фото: Україна знову атакувала порт Усть-Луга (Getty Images)

Українські захисники в ніч на 7 квітня знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, який розташований на березі Балтійського моря.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ в Telegram.

Читайте також: Балтійський вузол розв'язаний? Ключовий порт РФ відновив експорт нафти після нищівних прильотів

Удар по порту Усть-Луга

"У ніч на 7 квітня Сили оборони України завдали ураження по нафтовому терміналу "Усть-Луга Ойл" (Слобідка, Ленінградська область РФ)", - ідеться в повідомленні Генштабу.

За даними українських військових, унаслідок атаки було пошкоджено три резервуари, які належать підприємству "Транснефть Балтика".

Нафтовий термінал у порту Усть-Луга є важливим елементом для експорту російської нафти. Гроші, які РФ заробляє на своїх енергоресурсах, йдуть на продовження війни проти України.

Наслідки попередніх атак

Також у Генштабі уточнили наслідки атаки на "Транснефть-Порт Приморськ". Унаслідок удару 5 квітня було пошкоджено три резервуари об'ємом 20 тисяч кубічних метрів, після чого спалахнули нафтопродукти.

Водночас під час атаки на ТОВ "Лукойл-Нижегороднафтооргсинтез" 5 квітня було пошкоджено елементи установок первинної переробки сирої нафти АВТ-6 і АВТ-1 та установки 19/6, задіяної у виробництві нафтових бітумів.

Нагадаємо, раніше про атаку на порт Усть-Луга в ніч на 7 квітня писали OSINT-аналітики. Росіяни скаржилися, що над Ленінградською областю зафіксували безпілотники.

Варто зауважити, що українські захисники атакують порт Усть-Луга вже другий тиждень поспіль. Такі удари спричиняли сильні пожежі. При цьому експорт нафти з цього порту призупиняли.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Російська Федерація порт Балтійське море Нефть Війна в Україні Атака дронів
Новини
Проїзд стане дорожчим? Київ готується переглянути тарифи
Аналітика
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
