Удар по нафтовому терміналу "Шесхарис": Генштаб розкрив масштаби збитків

Після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури, що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

Так, 5 квітня 2026 року внаслідок удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ було пошкоджено стендери на причалах №1, №1А і №2, а також уражено стендери на причалах №6 та №7. Крім того, зафіксовано пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти.

Разом із цим підтверджено ураження трьох резервуарів РВСПК-50000 на перевалочній нафтобазі "Грушовая" у Краснодарському краї РФ, яка забезпечує роботу терміналу "Шесхарис".

Крім того, Генштаб підтвердив влучання двох ударних БПЛА у російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Масштаби пошкоджень корабля наразі уточнюють.

Також вчора та у ніч на 7 квітня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління російськими безпілотниками в районах Зеленого Запорізької області та Удачного на Донеччині.

Зокрема, зафіксовано ураження скупчень живої сили противника в районах Строганівки, Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та бойовий потенціали російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - підсумували в Генштабі.

Інші удари по ворожих цілях

Нагадаємо, раніше у Силах безпілотних систем повідомляли, що йдеться саме про російський фрегат "Адмірал Григорович", який був уражений у порту Новоросійськ. Тоді ж, 6 квітня, під удар потрапила і бурова установка "Сиваш".

Добою раніше Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах РФ. Зокрема, після атаки спалахнула масштабна пожежа на НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області, який забезпечує пальним московський регіон.