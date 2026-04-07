ua en ru
Вт, 07 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Удар по нафтовому терміналу "Шесхарис": Генштаб розкрив масштаби збитків

17:32 07.04.2026 Вт
2 хв
Військові уточнили наслідки атаки по одному з ключових об’єктів нафтової логістики РФ
aimg Марія Науменко
Удар по нафтовому терміналу "Шесхарис": Генштаб розкрив масштаби збитків Фото: нафтовий термінал "Шесхарис" (Getty Images)

Після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури, що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Так, 5 квітня 2026 року внаслідок удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ було пошкоджено стендери на причалах №1, №1А і №2, а також уражено стендери на причалах №6 та №7. Крім того, зафіксовано пошкодження трубопровідної системи розподілу та відвантаження нафти.

Разом із цим підтверджено ураження трьох резервуарів РВСПК-50000 на перевалочній нафтобазі "Грушовая" у Краснодарському краї РФ, яка забезпечує роботу терміналу "Шесхарис".

Крім того, Генштаб підтвердив влучання двох ударних БПЛА у російський фрегат проєкту 11356Р типу "Буревісник", який є носієм крилатих ракет "Калібр". Масштаби пошкоджень корабля наразі уточнюють.

Також вчора та у ніч на 7 квітня підрозділи Сил оборони уразили пункти управління російськими безпілотниками в районах Зеленого Запорізької області та Удачного на Донеччині.

Зокрема, зафіксовано ураження скупчень живої сили противника в районах Строганівки, Красногірського Запорізької області та Родинського Донецької області.

"Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний та бойовий потенціали російських окупантів та змусити рф припинити збройну агресію проти України", - підсумували в Генштабі.

Інші удари по ворожих цілях

Нагадаємо, раніше у Силах безпілотних систем повідомляли, що йдеться саме про російський фрегат "Адмірал Григорович", який був уражений у порту Новоросійськ. Тоді ж, 6 квітня, під удар потрапила і бурова установка "Сиваш".

Добою раніше Сили оборони України завдали ударів по стратегічних об’єктах РФ. Зокрема, після атаки спалахнула масштабна пожежа на НПЗ "Лукойл" у Нижньогородській області, який забезпечує пальним московський регіон.

Крім того, українські воїни знищують і новітні розробки окупантів. Нещодавно підрозділ "Птахи Мадяра" вперше знищив секретний російський термінал супутникового зв’язку "Спірит", який ворог використовував як альтернативу Starlink.

У Міноборони також зазначали, що за минулий місяць українські захисники продемонстрували рекордну ефективність, уразивши понад 151 тис. ворожих цілей.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація Україна НАФТА Генштаб ВСУ
Новини
Аналітика
