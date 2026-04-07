РФ накрили дрони: порт Усть-Луга вкотре під ударом, в аеропортах обмеження

08:00 07.04.2026 Вт
Порт Усть-Луга безпілотники обстрілювали вже кілька разів. Перша атака була 25 березня
Юлія Маловічко
РФ накрили дрони: порт Усть-Луга вкотре під ударом, в аеропортах обмеження Фото: працівник російського МНС (Getty Images)

У РФ заявляють про атаку дронів на Ленінградську область, нібито було збито 20 повітряних цілей. Порт Усть-Луга обстріляли вкотре, в аеропортах працюють обмеження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-канали.

Читайте також: Ленінградська область 7 днів поспіль під атакою дронів: під ударом знову порт Усть-Луга

Згідно з даними губернатора Ленінградської області Олександра Дрозденка, атакувати дрони почали близько 4 ранку. Потім спрацювала ППО і нібито вдалося збити по кілька дронів один за одним. Загалом нібито було збито 20 повітряних цілей.

У зв'язку з нальотом невідомих безпілотників роботу аеропортів обмежили: йдеться про Пулково в Санкт-Петербурзі та Храброво в Калінінградській області.

Через це кілька рейсів затримувалися на виїзд, деякі були скасовані.

З 5 ранку почався обстріл на території порту Усть-Луга. Поки що масштаб завданих збитків не озвучено.

На поширених кадрах атаки, знятих неподалік від порту - яскраві засвіти в небі та гучні звуки від вибухів.

Атаки на порт Усть-Луга

Нагадаємо, вперше удар по порту припав на 25 березня. Тоді на території порту Усть-Луга спалахнула пожежа після атаки дронів.

Вдруге Усть-Лугу безпілотники атакували 29 березня. Третій обстріл порту стався буквально через кілька днів - 31 березня.

Варто зазначити, що в мережі поширюються повідомлення про наміри повністю знищити цей стратегічний об'єкт у Росії.

Венс на низькому старті і готовий вступити в переговори з Іраном, - Politico
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла
Підготовка до зими під питанням: чому Україні може не вистачити газу, грошей і світла