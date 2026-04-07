Нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську припинив роботу після ударів України, - Reuters
Російський нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську припинив роботу на невизначений термін після ударів України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Читайте також: Воронезька область зазнала атаки дронів: у районі хімзаводу виникла пожежа (відео)
Власні джерела повідомили виданню, що експорт сирої нафти з російського терміналу було призупинено на невизначений термін після того, як порт Новоросійськ атакували дрони.
Термінал експортує до 700 тисяч барелів сирої нафти на день. Це головний нафтоекспортний порт РФ на Чорному морі. З урахуванням того, що головний нафтоекспортний порт на Балтиці - Усть-Луга - також не працює, вихід "Шесхаріса" з ладу посилить навантаження на РФ.
"Джерела повідомили, що Росія буде змушена скоротити видобуток, оскільки запаси накопичуються, а сховища заповнюються... Два джерела, знайомі з ситуацією, не змогли назвати імена через делікатність питання. Вони сказали, що порт ще не оцінив масштаби збитків", - сказано у повідомленні.
Таким чином, додає видання, Росія не здатна використати ситуацію, коли попит на нафту збільшений через бойові дії США проти Ірану та блокування Ормузької протоки.
Ані краплі нафти на експорт
Нагадаємо, вночі 5 квітня дрони атакували Новоросійськ - у мережі з'явилися відео з пожежею на терміналі "Шесхаріс" і повідомлення про вибухи. Також було повідомлено, що спалахнув об'єкт "Транснефті", де обслуговуються найбільші нафтові танкери.
7 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що після удару по нафтовому терміналу "Шесхарис" у Краснодарському краї РФ пошкоджено низку елементів інфраструктури, що забезпечують перевалку й відвантаження нафти.
Також у ГШ ЗСУ підтвердили, що українські захисники в ніч на 7 квітня знову вдарили по нафтовому терміналу в порту Усть-Луга, який розташований на березі Балтійського моря.
До цього про атаку на порт Усть-Луга в ніч на 7 квітня писали OSINT-аналітики. Росіяни скаржилися, що над Ленінградською областю зафіксували безпілотники.
Сили оборони атакують порт Усть-Луга вже другий тиждень поспіль. Такі удари спричиняли сильні пожежі. При цьому експорт нафти з цього порту призупиняли. Фактично, порт виведено з ладу, навантажувати нафту на танкери він зараз не здатний.