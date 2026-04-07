Нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську припинив роботу після ударів України, - Reuters

Російський нафтовий термінал "Шесхаріс" у Новоросійську припинив роботу на невизначений термін після ударів України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Власні джерела повідомили виданню, що експорт сирої нафти з російського терміналу було призупинено на невизначений термін після того, як порт Новоросійськ атакували дрони.

Термінал експортує до 700 тисяч барелів сирої нафти на день. Це головний нафтоекспортний порт РФ на Чорному морі. З урахуванням того, що головний нафтоекспортний порт на Балтиці - Усть-Луга - також не працює, вихід "Шесхаріса" з ладу посилить навантаження на РФ.

"Джерела повідомили, що Росія буде змушена скоротити видобуток, оскільки запаси накопичуються, а сховища заповнюються... Д ва джерела, знайомі з ситуацією, не змогли назвати імена через делікатність питання. Вони сказали, що порт ще не оцінив масштаби збитків", - сказано у повідомленні.

Таким чином, додає видання, Росія не здатна використати ситуацію, коли попит на нафту збільшений через бойові дії США проти Ірану та блокування Ормузької протоки.