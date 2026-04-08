ua en ru
Ср, 08 апреля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Феодосии атакован нефтяной морской терминал: первые детали

09:43 08.04.2026 Ср
2 мин
Над Феодосией поднимается густой черный дым после ударов по терминалу
aimg Константин Широкун
Фото: в Феодосии атакован нефтяной морской терминал (росСМИ)

Нефтебаза АО "Морской нефтяной терминал", расположенная во временно оккупированной Феодосии, вспыхнула в результате ночной атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Astra.

Читайте также: Нефтяной терминал "Шесхарис" в Новороссийске прекратил работу после ударов Украины, - Reuters

В ночь на 8 апреля жители Феодосии сообщали о взрывах и пожаре на местной нефтебазе. Огонь был заметен в районе расположения АО "Морской нефтяной терминал". Местные власти пожар на нефтебазе не подтверждали.

По словам очевидцев, в Феодосии на нефтебазе горят два резервуара: один больший и один меньший, в целом пожар видно на расстоянии в несколько километров.

Генштаб ВСУ ранее заявлял, что АО "Морской нефтяной терминал" во временно оккупированном Крыму - это ключевой узел поставки ГСМ морским путем на Крымский полуостров и временно оккупированные территории юга Украины.

Удары по нефтяным терминалам РФ

Напомним, ночью 5 апреля дроны атаковали Новороссийск - в сети появились видео с пожаром на терминале "Шесхарис" и сообщения о взрывах. Также было сообщено, что вспыхнул объект "Транснефти", где обслуживаются крупнейшие нефтяные танкеры.

7 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что после удара по нефтяному терминалу "Шесхарис" в Краснодарском крае РФ поврежден ряд элементов инфраструктуры, обеспечивающих перевалку и отгрузку нефти.

Также в ГШ ВСУ подтвердили, что украинские защитники в ночь на 7 апреля снова ударили по нефтяному терминалу в порту Усть-Луга, который расположен на берегу Балтийского моря.

До этого об атаке на порт Усть-Луга в ночь на 7 апреля писали OSINT-аналитики. Россияне жаловались, что над Ленинградской областью зафиксировали беспилотники.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
НАФТА Крым Феодосия Вторжение России в Украину
